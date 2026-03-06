Múltiples allanamientos en Neuquén tras un video viral de disparos que se vincula a la venta de droga

En una jornada marcada por un fuerte despliegue policial, personal de la Policía provincial llevó adelante seis allanamientos simultáneos en las ciudades de Neuquén y Plottier. Los procedimientos, solicitados por la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira, buscan desarticular una presunta red de comercialización de estupefacientes que operaría en la región.



Cinco de las irrupciones tuvieron lugar en el barrio Parque Industrial de la capital neuquina, mientras que la restante se ejecutó en una vivienda de la localidad de Plottier.

El origen: Un video y conflictos territoriales

La investigación judicial se inició de oficio el pasado 1 de marzo, luego de que se viralizara en redes sociales un video que mostraba a un hombre efectuando disparos de arma de fuego en plena vía pública del barrio Parque Industrial.

A partir de este hecho, la fiscalía de Narcocriminalidad, junto a la oficina de «Investigaciones de delitos vinculados al microtráfico», trazó una hipótesis clara: el violento episodio no fue un hecho aislado, sino parte de un conflicto entre bandas rivales dedicadas a la venta de drogas en el sector.



El factor Avilés y la conexión con el caso Luciana Muñoz

Uno de los puntos de mayor relevancia de los operativos fue el allanamiento a la propiedad de Maximiliano Avilés, ubicada en Parque Industrial. Avilés es una figura conocida para la justicia local, ya que se encuentra imputado por falso testimonio en la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz, la joven vista por última vez en julio de 2024.

Según fuentes judiciales, Avilés habría protagonizado recientemente un hecho violento contra una vecina, lo que reforzó la necesidad de registrar su domicilio en busca de elementos que lo vinculen con el mercado ilegal de sustancias o armas de fuego.

Una de las propiedades allanadas es de Maximiliano Avilés.

Elementos buscados por la justicia



El objetivo de las autoridades es el secuestro de una amplia gama de elementos que prueben la actividad delictiva, entre los que se destacan armas de fuego y proyectiles de diversos calibres, así como sustancias estupefacientes y elementos de corte, fraccionamiento y pesaje.

Otras de las cosas buscadas son dinero en efectivo y dispositivos de pago electrónico, anotaciones vinculadas a la comercialización («cuadernos de ventas»), dispositivos de almacenamiento de video (DVR) y cámaras de seguridad para analizar movimientos previos.

La justicia de garantías autorizó estas medidas para frenar la escalada de violencia en la zona norte de la ciudad, donde el enfrentamiento por el territorio ha puesto en alerta a los vecinos.