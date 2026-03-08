Murió un joven apuñalado tras una discusión en la calle, a metros del hospital de Bariloche

La pelea que terminó con la muerte de un joven de 18 años, ocurrió a pocos metros del hospital zonal de Bariloche, a plena luz del día. Archivo

Un joven de 18 años murió este domingo minutos después del mediodía producto de la grave lesión con un arma blanca que le propinó otro hombre en medio de una discusión en la vía pública, a pocos metros del hospital zonal de Bariloche.

El joven ingresó herido a la guardia del hospital y se confirmó su deceso posteriormente, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

Fuentes policiales indicaron que según el relato inicial de testigos, la víctima se encontraba en la calle Otto Goedecke y Elflein, en pleno centro de la ciudad, conversando con un amigo y en un momento se presenta otro sujeto.

El relato inicial indica que el sujeto comienza una discusión verbal con los jóvenes y saca de entre sus prendas un arma blanca tipo cuchillo con el que ataca a uno de los jóvenes en la zona intercostal derecha, provocándole una grave herida con fuerte hemorragia que luego le ocasionó la muerte una vez ingresado en el centro de salud.

Se desconoce hasta el momento si la víctima y el victimario eran conocidos y el origen de la discusión.

La Policía de Río Negro intervino ante la notificación del hospital y dio aviso a la fiscalía de turno. Trabaja el área de investigación del ministerio Público Fiscal y la fuerza policial, el Gabinete de Criminalística, además los fiscales tomaron testimonios.

El autor está identificado y se mantiene una orden de detención vigente.