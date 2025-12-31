Estafa en Neuquén: lo imputaron por quedarse con miles de dólares con el «cuento del tío»

El acusado utilizó el “cuento del tío” para engañar a una jubilada y quedarse con USD 125 mil. Permanecerá detenido con prisión preventiva.

Un hombre fue imputado por estafar a una mujer adulta mayor por un monto de USD 125.000 mediante la modalidad conocida como «cuento del tío», en un hecho ocurrido en la ciudad de San Martín de los Andes. La acusación fue formulada por el fiscal del caso, Hernán Scordo.

Mientras avanza la investigación, el imputado permanecerá detenido en prisión preventiva en la provincia de Río Negro, donde se encuentra privado de la libertad por otros dos hechos delictivos por los que fue acusado días atrás.

El engaño a la víctima

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal y de la brigada de investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, la estafa fue cometida el pasado 1 de diciembre. La víctima fue una mujer adulta mayor que recibió, cerca de las 11 de la mañana, el llamado telefónico de una mujer que se presentó como gerenta de Jubilaciones y Pensiones de Anses.

Durante la comunicación, la supuesta funcionaria le indicó que dólares en circulación iban a perder validez y que un familiar suyo ya estaba al tanto de la situación. Además, le aseguró que un hombre del banco pasaría por su domicilio para retirar el dinero y realizar el cambio correspondiente.

La entrega del dinero

Alrededor de las 12 del mediodía, el acusado se presentó en la vivienda de la mujer, ubicada en el centro de San Martín de los Andes. Allí recibió una caja metálica que contenía una bolsa con USD 125.000. Antes de retirarse, le pidió a la víctima que apagara su teléfono celular para que «se actualizara» la operación bancaria.

Tras concretar el engaño, el hombre se dio a la fuga con el dinero.

Detención y otros hechos en Río Negro

El imputado fue detenido el 16 de diciembre en la ciudad de Bahía Blanca, cuando intentó escapar de un control policial. Posteriormente fue trasladado a la provincia de Río Negro, donde fue acusado por otros dos hechos de estafa y robo agravado.

En ese contexto, se le dictó prisión preventiva hasta abril próximo, medida que cumple actualmente en la ciudad de Cipolletti.

Medidas judiciales

Durante la audiencia realizada este martes, el fiscal solicitó además la prohibición de contacto del imputado con la víctima por cualquier medio, de manera directa o a través de terceros, durante el desarrollo de la investigación.

El juez de Garantías, Maximiliano Bagnat, avaló la formulación de cargos, la medida cautelar solicitada y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.