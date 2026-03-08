Persecución, disparos contra la Policía y dos detenidos en Roca: secuestraron armas y drogas

Dispararon contra un patrullero durante una persecución y fueron detenidos

Una intensa persecución policial ocurrida durante la madrugada en la zona norte de Roca terminó con dos personas detenidas, el secuestro de varias armas de fuego, estupefacientes y un vehículo. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría 69 con apoyo de otras unidades policiales, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

Denuncias por disparos y el inicio del operativo

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó durante la noche del sábado cuando la central de emergencias recibió varios llamados de vecinos que advertían sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de calles Piedra Buena y Los Mirlos.

Ante esta situación, personal policial inició recorridas preventivas en el sector con el objetivo de localizar a los presuntos responsables.

Minutos después, ya durante la madrugada, efectivos detectaron un vehículo Volkswagen Bora que circulaba por la zona y que coincidía con las características mencionadas en los avisos.

Persecución por varias calles

Al advertir la presencia policial, los ocupantes del automóvil emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que comenzó en calles Cauquén y Rivadavia.

Durante el seguimiento, que se extendió por distintas jurisdicciones policiales de la ciudad, los sospechosos intentaron evadir a los efectivos circulando por diferentes arterias.

En medio de la persecución, uno de los ocupantes del vehículo exhibió un arma de fuego y efectuó un disparo contra el patrullero.

El proyectil impactó en el capot del móvil policial, del lado del conductor y a escasos metros del parabrisas. Afortunadamente, ningún efectivo resultó herido.

Fuga y detenciones

En el transcurso de la persecución, el vehículo continuó su marcha hasta llegar a la calle O’Higgins, donde dos de los ocupantes se arrojaron del automóvil en movimiento y escaparon corriendo.

Los sospechosos se internaron entre malezas y sectores descampados con la intención de perderse en la oscuridad.

Mientras tanto, el vehículo continuó su recorrido hasta ser finalmente interceptado en cercanías de la intersección de las calles Ejército Argentino y Las Petunias.

En ese lugar fue demorada la conductora del automóvil, una mujer de 22 años domiciliada en Roca.

Hallazgo de armas y elementos

Tras la detención y el despliegue de un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron demorar a uno de los hombres que había escapado del vehículo.

En las inmediaciones se encontraron varias armas de fuego. A unos 12 metros del lugar donde fue demorado el sospechoso se halló un revólver tirado en el suelo de un patio baldío.

Además, a pocos metros fue localizada una pistola calibre 9 milímetros escondida entre pallets.

Dentro del vehículo, los policías secuestraron una escopeta calibre 12, dos chalecos balísticos y una cartuchera con alrededor de 40 municiones de distintos calibres.

Drogas, dinero y causa judicial

Durante la requisa del rodado también se encontró una cartuchera de maquillaje que contenía dinero en efectivo y pequeñas bolsas con sustancias similares a cannabis sativa y cocaína.

Por este motivo intervino personal especializado para realizar las pruebas correspondientes y avanzar con las actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Tanto la mujer que conducía el vehículo como el hombre demorado quedaron notificados del inicio del legajo judicial por portación ilegal de arma de fuego, infracción a la ley de drogas, atentado y resistencia a la autoridad.

El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Destacan el operativo policial

El jefe de la Unidad Regional II, José González, destacó el trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales que participaron del procedimiento.

Según explicó, el operativo contó con la intervención de efectivos de la Subcomisaría 69 y el apoyo de personal de las comisarías 47, Tercera y 21.

El funcionario resaltó que, pese a la peligrosidad de la situación y a los disparos efectuados durante la persecución, no hubo personas lesionadas.

«Es positivo el operativo porque no hay personas lastimadas. La verdad es que fue un trabajo impecable de la Unidad 69 y todas las comisarías que prestaron apoyo. Los autores no se pudieron escapar. Están detenidos», dijo el jefe policial y agregó: «Es una respuesta también a lo que nos están pidiendo ahí en la en la zona norte. Mayor recorrida y atención. La verdad que estoy muy orgulloso de los efectivos de Roca».

También subrayó que el procedimiento permitió sacar de circulación armas de fuego, drogas y a los presuntos responsables del hecho.