Rosario Central y Estudiantes se miden por la Supercopa Internacional: formaciones, hora y TV

Este sábado habrá un nuevo campeón del futbol argentino. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán por la Supercopa Internacional. El Pincha y el Canalla juegan esta final por haber sido ganadores del Trofeo de Campeones y de la tabla anual 2025, respectivamente.

Será la cuarta edición de este torneo que se inauguró en 2023 y que disputó sus primeras dos finales en territorio extranjero. Insólitamente, a partir de 2025 se disputa en el país, al igual que el partido de esta tarde.

El trofeo que recibirá el ganador de esta tarde.

Estudiantes llega a esta definición luego de ganar dos títulos. En primera instancia, el Pincha obtuvo el Clausura 2025, lo que le permitió acceder al Trofeo de Campeones. Allí, derrotó a Platense (ganador del Apertura) para volver a jugar por una estrella.

El equipo de Medina atraviesa este duelo decisivo en medio de un gran momento. Clasificado a semifinales de Copa Libertadores después de 17 años, también sigue con vida en la Copa Argentina y en el Clausura.

El DT tendrá dos duras bajas para el encuentro. No podrá contar con Joaquín Correa ni con Tiago Palacios, ambos lesionados. El que sí estará será Tomás Palacios, que durante la semana se entrenó con la Selección Argentina pero que fue liberado para jugar esta final.

Central llega a Santiago en busca de revancha

Rosario Central sacó boleto para este partido luego de salir campeón de la tabla anual 2025. El Canalla recibió este título de forma insólita, ya que unos días después de que había finalizado el Clausura del año pasado, AFA oficializó este nuevo torneo y le dio una estrella inesperada al Canalla.

Los dirigidos por Almirón llegan 2° de la zona B con 18 puntos. Las bajas para esta tarde son Alan Rodríguez (lesión), Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, convocados a la Selección de Colombia y Chile, respectivamente.

Será un partido con un condimento especial para el Canalla. En la conferencia de prensa, Ignacio Ovando calentó la previa de la final recordando el «pasillo de espaldas» de Estudiantes en 2025: «Para nosotros fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas. Vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo y mañana lo vamos a enfrentar con eso en mente».

Formaciones, hora y TV

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elias Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora: 16:00.

TV: DSports y Disney+.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).