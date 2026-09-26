Un vehículo chocó contra la señalización de la Ruta 22 en Allen: la conductora dio positivo en alcoholemia

El suceso ocurrió a la altura del kilómetro 1204 en la Ruta Nacional N° 22 (Foto: policía de Río Negro)

Una joven de 25 años protagonizó un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Allen, tras colisionar de frente contra los tambores de señalización dispuestos sobre la calzada.

El hecho ocurrió pasadas las 7 del sábado 26 de septiembre y movilizó a los efectivos de la Policía de Río Negro luego de los llamados de otros automovilistas que transitaban por la zona. No hubo otros vehículos afectados en el lugar.

La conductora cuenta con domicilio en la ciudad de Roca y circulaba al mando de un Ford Fiesta cuando perdió el control del rodado. Al arribar al lugar del impacto, los uniformados constataron que el auto presentaba severos daños en su parte frontal a raíz del golpe, quedando detenido a un costado de la ruta.

En sus declaraciones ante la autoridad policial, la joven argumentó que no logró evitar a tiempo los tambores de señalización dispuestos en el sector de los puentes, lo que desencadenó el impacto directo contra los elementos de contención.

Choque en Ruta 22: el informe policial y el test de alcholemia en la condcutora

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el integrante del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen Ramón Pacheco mencionó que el vehículo transitaba en sentido oeste-este, realizando el trayecto desde la zona de Cipolletti hacia la localidad de Allen.

Pacheco resaltó que la colisión se produjo puntualmente a la altura del kilómetro 1204, un sector señalizado por obras. El reporte oficial confirmó que en el hecho no se vieron involucrados otros vehículos ni se registraron terceros afectados. A pesar de la violencia del impacto y la graduación alcohólica registrada, la mujer resultaría sin lesiones de consideración.

Las roturas mecánicas y estructurales sufridas en la parte delantera del automóvil le impidieron continuar la marcha por sus propios medios. El rodado quedó finalmente depositado en la unidad policial a la espera de las resoluciones contravencionales interpuestas por el Juzgado de Faltas.

Durante la intervención, el personal policial procedió a realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre. Este valor supera ampliamente los parámetros vigentes y encuadra como alcoholemia peligrosa.

Cabe recordar que en la provincia de Río Negro rige de manera plena la Ley de Alcohol Cero, la cual prohíbe taxativamente conducir con cualquier concentración de alcohol en organismo. Ante la gravedad de la falta, el personal actuante labró las actas de infracción correspondientes y dispuso la retención preventiva del rodado, que debió ser acarreado por una grúa.