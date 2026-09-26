El Gobierno recupera margen en el Congreso tras la tensión con sus aliados: los proyectos clave que busca aprobar

Luego de un mes de reveses, el oficialismo logró tomar aire en el Congreso y reasumió casi por completo el control de la agenda, al tiempo que encarriló la relación con sus aliados. Este nuevo escenario le otorga un respiro al oficialismo en su objetivo de aprobar una serie de proyectos clave para la Casa Rosada.

Los proyectos que busca aprobar el oficialismo en el Congreso

La próxima parada será en la Cámara de Diputados, donde ya aguardan las propuestas sobre Malvinas, la reforma en Discapacidad, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027.

Tras la polémica desencadenada por el ajuste en Discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, el oficialismo logró destrabar la negociación en Comisión al modificar el texto, lo que facilitó un acuerdo con los bloques aliados para firmar dictamen.

La nueva redacción retoma aspectos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tales como el nomenclador único de prestaciones con actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal e informal, y el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para su tramitación. La principal diferencia radica en que las partidas se incorporarán de forma directa al presupuesto, sin quedar sujetas a las reasignaciones fijadas por la Jefatura de Gabinete.

El despacho representó un triunfo político para el gobierno tras sumar el respaldo de gobernadores y bancadas afines. En La Libertad Avanza confían en reunir una amplia mayoría en el recinto: según sus estimaciones, el acompañamiento de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo, el MID y La Neuquinidad les permitiría alcanzar cerca de 127 votos.

Aunque persisten reclamos de sus aliados -entre ellos, precisar la redacción sobre la actualización mensual por inflación y definir el cronograma de pago de los saldos adeudados-, el Gobierno prevé llevar el proyecto al recinto el próximo 7 de octubre.

Esa mega sesión también incluirá la iniciativa para proteger los recursos del Atlántico Sur y reforzar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El puntapié inicial del debate será el miércoles 30 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal.

El cronograma legislativo continuará el martes 6 de octubre con otro plenario de comisiones donde los libertarios buscarán lograr dictamen y dejar listo el texto para que se debata en el recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente.

Fuentes del oficialismo agregaron que otra propuesta que podría estar incluida en el temario es la reforma del Banco Central, aunque todavía no hay confirmación oficial. De ingresar, en la sesión se discutirá el cambio clave que se fijó sobre el texto original en la última sesión del Senado.

En la vereda de enfrente, se buscará avanzar el martes 29 con el dictamen de las iniciativas sobre endeudamiento. La oposición busca unificar una propuesta que no tenga costo fiscal (para evitar el veto presidencial), mientras que el oficialismo y sus aliados presentarán una propuesta propia que tendrá como eje principal la concientización. La oposición aún no define cuándo convocará a sesión ya que no tienen los 129 votos del quórum asegurados.

Finalmente, durante el tramo final del año, el oficialismo y la oposición se abocarán a la negociación del Presupuesto 2027. Según lo adelantado, el cronograma incluirá reuniones informativas el 13, el 14, el 20, el 21 y el 27 de octubre. A su vez, el miércoles 28 prevén firmar el dictamen para avanzar en el recinto el miércoles 4 de noviembre.

Esta negociación estará atravesada por el armado de las alianzas electorales de cara a los comicios del año próximo y condicionará directamente otro de las metas del Gobierno: la eliminación de las PASO.

Con información de Infobae