Huyó de un control policial en moto, atropelló a un efectivo y terminó detenido esta madrugada en Roca
El joven fue detectado por efectivos de la comisaría Tercera durante un operativo preventivo. Escapó en contramano y por la vereda hasta que embistió a un sargento que intentaba detenerlo.
Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Roca luego de protagonizar una persecución policial a bordo de una motocicleta y embestir a un efectivo que intentaba interceptarlo.
El episodio comenzó cuando personal de la comisaría Tercera realizaba tareas preventivas y observó al motociclista sobre calle Yrigoyen, entre Buenos Aires y Belgrano. Cuando los agentes intentaron identificarlo, el conductor emprendió la fuga y comenzó a circular en contramano.
Lo localizaron mientras escapaba por la vereda
Ante la huida, los efectivos iniciaron una persecución y comunicaron la situación por radio a otros móviles policiales. Minutos después, el motociclista fue localizado en la intersección de Colombia y Líbano, donde continuaba su marcha por la vereda.
En ese lugar, un sargento descendió del patrullero e intentó detenerlo. Sin embargo, el conductor lo embistió y ambos terminaron en el suelo.
Pese al impacto, los efectivos lograron reducir al joven y concretar su detención. El policía sufrió un fuerte golpe en la mano izquierda como consecuencia del episodio.
Quedó a disposición de la Justicia
El joven circulaba en una motocicleta Motomel S2 y quedó a disposición de la Justicia. Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso el inicio de actuaciones judiciales por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.
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