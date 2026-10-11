Huyó de un control policial en moto, atropelló a un efectivo y terminó detenido esta madrugada en Roca

El procedimiento comenzó durante tareas preventivas realizadas por efectivos de la comisaría Tercera. Foto Archivo.

Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Roca luego de protagonizar una persecución policial a bordo de una motocicleta y embestir a un efectivo que intentaba interceptarlo.

El episodio comenzó cuando personal de la comisaría Tercera realizaba tareas preventivas y observó al motociclista sobre calle Yrigoyen, entre Buenos Aires y Belgrano. Cuando los agentes intentaron identificarlo, el conductor emprendió la fuga y comenzó a circular en contramano.

Lo localizaron mientras escapaba por la vereda

Ante la huida, los efectivos iniciaron una persecución y comunicaron la situación por radio a otros móviles policiales. Minutos después, el motociclista fue localizado en la intersección de Colombia y Líbano, donde continuaba su marcha por la vereda.

En ese lugar, un sargento descendió del patrullero e intentó detenerlo. Sin embargo, el conductor lo embistió y ambos terminaron en el suelo.

Pese al impacto, los efectivos lograron reducir al joven y concretar su detención. El policía sufrió un fuerte golpe en la mano izquierda como consecuencia del episodio.

Quedó a disposición de la Justicia

El joven circulaba en una motocicleta Motomel S2 y quedó a disposición de la Justicia. Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso el inicio de actuaciones judiciales por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.