Otro revés para la policía de Cipolletti por el caso de abuso de autoridad

El comisario Daniel Uribe, jefe de la regional de Cipolletti, afirmó que un desorden en la vía pública está sancionado por el artículo 38 de la Ley 532 y es aplicable para todo ciudadano. Su explicación, sin embargo, no tuvo eco en la Justicia que ayer resolvió el caso de la joven detenida en una plaza, la semana pasada. No hubo ni escándalo público ni peligro para las personas. Es decir que no existió ninguna contravención.



La mujer, que circulaba con su pequeña de cinco años, estaba manipulando hojas de marihuana en la plaza del Tango. Y la Policía de la Comisaría 24 montó un operativo desmedido que incluyó no solo la detención de la joven y del hombre que la acompañaba sino de un testigo que además fue víctima de un allanamiento ilegal.



El muchacho estaba frente a la plaza, en la casa de su pareja, y se cruzó para interceder. Pero los efectivos lo persiguieron para que dejara de filmar y entraron a la vivienda después de romper la puerta a las patadas.

La niña de cinco años, hija de la detenida, quedó al cuidado de gente desconocida. La madre padece epilepsia y cuenta con autorización de un programa de Nación para producir y consumir cannabis medicinal.

A pesar de que intentó dar esa explicación, los uniformados no mostraron voluntad de dialogo y aplicaron toda la fuerza para ingresarla al patrullero. La secuencia quedó filmada.



Como el caso tomó estado público, el jefe de regional Daniel Uribe defendió que se trataba de una contravención, la del articulo 38 que sanciona los escándalos públicos y las situaciones de peligro.

El digesto contravencional de Río Negro fue sancionado en el año 1968 durante el gobierno de facto del militar Juan Carlos Ongania. La norma llega al extremo de sancionar la homosexualidad, la mendicidad y la vagancia. Por ello, a fines del año pasado dos legisladores del oficialismo presentaron un proyecto para derogarlo y sancionar uno acorde a los nuevos tiempos.



Allegados a la mujer que fue víctima de la detención confirmaron que la madre fue absuelta ya que no existió ninguna contravención. En el juzgado de Paz de Cipolletti se excusaron de dar información ya que el caso involucra a una niña de cinco años. Por ese motivo no difunden las identidades de los involucrados.



El juzgado de Paz es el organismo encargado de los juicios contravencionales. Según trascendió, el expediente policial no pasó los filtros jurídicos en cuanto a los requerimientos legales para configurar la falta. En definitiva la conducta de la joven madre no representó ni escándalo público ni peligro para las personas.



No es la primera vez que la Justicia rionegrina desestima una contravención policial. En septiembre de 2019, en Catriel, tres policías pretendieron identificar a un periodista que circulaba de madrugada. Ese procedimiento terminó en una golpiza, con detención ilegal incluida. Es que la jueza de Paz de la localidad ordenó la inmediata libertad del trabajador de prensa, aunque los uniformados demoraron ese trámite hasta después del mediodía.



La magistrada, al igual que el caso de Cipolletti, concluyó que no había contravención. El damnificado se constituyó en querellante y llevó el caso a juicio. El Tribunal de Impugnación respaldó a la jueza de Paz Georgina Garro.



Desde que se decretó al aislamiento social los casos de violencia policial se repiten cada vez con más frecuencia, aunque Cipolletti tiene un triste historial que trasciende la pandemia.