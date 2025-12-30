Tensión en una comisaría de Neuquén: incendió un colchón, pidió auxilio y atacó al policía que lo asistió para fugarse

Cerca de la medianoche del lunes 29, un interno intentó escapar de la comisaría 44 de Valentina Sur en Neuquén y para hacerlo, montó toda una escena que generó momentos de tensión.

El episodio incluyó un incendio dentro de una celda, un llamado de auxilio engañoso, amenazas con una «faca» casera al personal policial y un fuerte operativo que logró frustrar el intento de fuga.

El plan de escape: un incendio y un llamado desesperado de auxilio

El comisario inspector Félix Gómez informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho tuvo lugar alrededor de las 00 cuando el personal en guardia «escuchó gritos de auxilio desde el interior de la alcaldía». Cuando se acercaron notaron que había humo y ante esta situación, varios efectivos ingresaron con extintores para sofocar el fuego que se originó en un colchón.

Dentro de la celda había un interno y un efectivo se acercó para brindarle asistencia, pero fue en ese instante que el detenido «sacó una faca de hierro con punta para lesionar al comisario». Gómez explicó que el interno había logrado obtener el hierro luego de romper un banco de cemento que se encuentra en el sitio.

«Esta persona dañó el interior de la celda para hacer la faca y luego incendió el colchón. Fue toda una maniobra para intentar darse a la fuga», remarcó. El policía que fue amenazado, afortunadamente, logró resguardarse y de forma inmediata se montó un operativo para controlar la situación.

El comisario indicó que se convocó a Bomberos, personal de SIEN y más refuerzos para reducir al hombre que se encontraba exaltado y «amenazaba constantemente al personal».

Al cabo de unos tensos minutos, el interno pudo ser detenido y se le brindó asistencia médica. Tras confirmar que no presentaba lesiones, fue trasladado a otra comisaría para evitar una situación similar que genere conflicto con las otras personas alojadas en la unidad 44.

Gómez remarcó que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas y aseguró que el efectivo que recibió amenazas se encontraba en buen estado.