Un hombre fue detenido por intentar robar en una casa y atacar a policías en Choele Choel

Un intento de robo ocurrido este lunes por la noche en Choele Choel culminó con la aprehensión de un hombre acusado de resistencia a la autoridad y lesiones a efectivos policiales. El hecho se registró cerca de las 21 horas en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia.

La intervención se activó tras un llamado que alertó a la Comisaría 8° sobre un presunto asalto, donde un hombre de avanzada edad habría sido la víctima. Al arribar, los efectivos observaron a una persona pidiendo auxilio y a vecinos señalando al sospechoso dentro del domicilio.

Agresión y fuga

Según informaron fuentes policiales, al intentar identificarlo, el individuo intentó agredir a los uniformados con un arma blanca. Luego se dio a la fuga, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar.

Ya en la unidad policial, el detenido volvió a mostrarse violento y provocó lesiones a otro efectivo durante el procedimiento, lo que agravó su situación procesal.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de robo agravado en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones. La causa continúa en investigación.