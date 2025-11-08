Persecución y caos a la salida de un boliche: un patrullero chocó contra un poste en el puente Neuquén – Cipolletti

Durante la madrugada de este sábado se registró un gran movimiento a la salida de un boliche debido a una pelea entre jóvenes. Ante la intervención policial, un auto se dio a la fuga y se originó una persecución policial que terminó con el grave choque de un patrullero sobre el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.

Un patrullero chocó en el puente carretero: dos policías heridos

Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que la secuencia comenzó cuando personal policial fue convocado a un local bailable ubicado en calle Fortín para controlar un disturbio que se había originado en inmediaciones del lugar. Cuando arribaron, los involucrados terminaron atacando al móvil y luego huyeron en dirección a Neuquén por la Ruta 22.

El patrullero afectado salió detrás del vehículo, sin embargo en la persecución y ya en jurisdicción de Neuquén, el conductor perdió el control -por causas que se intentan esclarecer- y chocó de frente contra un poste del puente carretero.

Debido al siniestro, el vehículo de los agresores logró escapar. En tanto los dos policías que iban a bordo del patrullero, sufrieron golpes y lesiones por lo cual fueron derivados de inmediato al hospital, donde afortunadamente se confirmó que están fuera de peligro.