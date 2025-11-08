Persecución y caos a la salida de un boliche: un patrullero chocó contra un poste en el puente Neuquén – Cipolletti
El grave episodio se registró durante la madrugada de este sábado. Dos efectivos policiales tuvieron que ser asistidos por personal médico.
Durante la madrugada de este sábado se registró un gran movimiento a la salida de un boliche debido a una pelea entre jóvenes. Ante la intervención policial, un auto se dio a la fuga y se originó una persecución policial que terminó con el grave choque de un patrullero sobre el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti.
Un patrullero chocó en el puente carretero: dos policías heridos
Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que la secuencia comenzó cuando personal policial fue convocado a un local bailable ubicado en calle Fortín para controlar un disturbio que se había originado en inmediaciones del lugar. Cuando arribaron, los involucrados terminaron atacando al móvil y luego huyeron en dirección a Neuquén por la Ruta 22.
El patrullero afectado salió detrás del vehículo, sin embargo en la persecución y ya en jurisdicción de Neuquén, el conductor perdió el control -por causas que se intentan esclarecer- y chocó de frente contra un poste del puente carretero.
Debido al siniestro, el vehículo de los agresores logró escapar. En tanto los dos policías que iban a bordo del patrullero, sufrieron golpes y lesiones por lo cual fueron derivados de inmediato al hospital, donde afortunadamente se confirmó que están fuera de peligro.
