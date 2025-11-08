RCP en el patrullero: una sargento de Sierra Grande reanimó a una beba de dos meses

La rápida intervención del personal de la comisaría 13ª de Sierra Grande le salvó la vida a una bebé de apenas dos meses que había entrado en paro respiratorio. El incidente ocurrió durante un patrullaje preventivo de rutina en el barrio 25 de Mayo, cuando la sargento Irene Cibrián y el cabo Raúl Curilén fueron alertados sobre la emergencia. Las maniobras de RCP lograron reanimarla.

Al llegar al domicilio, la situación era crítica: encontraron a una mujer desesperada con su sobrina de dos meses en brazos, quien se encontraba sin signos vitales.

La clave de la reanimación: RCP a bordo del patrullero

Sin dudar, el equipo policial actuó de inmediato, iniciando el traslado al hospital local para ganar tiempo, mientras se realizaban las primeras maniobras de auxilio.

Fue en el interior del móvil policial y en pleno traslado de urgencia que la sargento Cibrián. Así comenzó a realizar las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la pequeña. Su perseverancia y técnica dieron frutos vitales.

Gracias al rápido y eficaz accionar de la sargento Cibrián, la bebé logró reaccionar antes de ingresar al nosocomio.

Una vez en el hospital, la médica de guardia confirmó el éxito de la reanimación y certificó que la pequeña paciente se encontraba fuera de peligro.