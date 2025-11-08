Accidente en la Ruta 250: por evitar un choque, un auto cayó a un canal y dos mujeres fueron rescatadas

Durante la madrugada de este sábado, dos mujeres que viajaban a Choele Choel protagonizaron un accidente en la Ruta 250 al intentar evitar un choque. El auto en el que viajaban terminó cayendo dentro de un canal de riego.

Cómo fue el accidente

El siniestro se registró durante la madrugada de este sábado en un canal de riego que se encuentra en la rotonda que da acceso a Luis Beltrán, ubicada sobre la Ruta Nacional 250. Según la información brindada por Radio Municipal 96.5, el accidente fue protagonizado por un Toyota Etios que era ocupado por dos personas.

Al sitio arribó personal policial, quienes se encargaron de asistir a las mujeres accidentadas. La conductora del vehículo relató que viajaban desde Luis Beltrán hacia su ciudad cuando al advertir que circulaba muy cerca de otro vehículo, hizo una maniobra para evitar un posible choque y terminó perdiendo el control.

Si bien la mujer intentó retomar la circulación, el auto despistó y terminó cayendo dentro del canal de riego. Personal médico fue convocado y tras asistir a las mujeres, confirmaron que no presentaban lesiones graves.