SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Ranking de billeteras virtuales: cuáles pagan más tras el cambio de tasas este 19 de agosto de 2026

Se actualizó el ranking financiero que revela las billeteras virtuales con mejores rendimientos en esta tercera semana de agosto de 2026. Calfpay, de Neuquén, se encuentra dentro del top 10. Descubrí en cuáles conviene ahorrar.

Redacción

Por Redacción

Ranking de billeteras virtuales.

Ranking de billeteras virtuales.

El mercado se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para invertir su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que permiten generar ganancias diarias.

Sin embargo, las aplicaciones que antes lideraban el ranking por sus tasas hoy están perdiendo terreno como Mercado Pago que cayó en la lista y lucha cada día por regresar al top 10.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 19 de agosto

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

El último relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron, una vez más, a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera:

PuestoBilletera / EntidadTasa Anual (TNA)
#1Calfpay (billetera virtual de CALF)28,00%
#2Banco Bica22,00%
#3Cocos Pay20,81%
#4Ualá (FCI)20,08%
#5Carrefour Banco20,00%
#6Fiwind (6)20,00%
#7Lemon Cash19,77%
#8Banco Supervielle19,71%
#9Claro Pay19,35%
#10Cencopay19,35%
#11Montemar pay19,00%
#12Personal Pay18,98%
#13Astropay18,98%
#14Mercado Pago18,62%
#15Taca Taca (4)18,62%
#16Prex18,62%
#17Letsbit18,25%
#18Brubank (3)18,00%
#19Ualá (Uilo) (1)18,00%
#20Naranja X (2)18,00%
#21Banco Galicia16,38%


Temas

Billetera virtual

Mercado Pago

Tasas de interés

El mercado se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para invertir su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que permiten generar ganancias diarias.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén