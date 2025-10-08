Policía baleado en Cutral Co tras intentar demorar a pareja que asaltó un comercio

Una pareja de jóvenes robó un supermercado de un barrio de Cutral Co y cuando la Policía perseguía, al al varón para demorarlo, un uniformados fue alcanzado por uno de los cuatro disparos que efectuaron desconocidos. El agente se encuentra internado aunque fuera de peligro. Finalmente, la pareja fue demorada y se recuperó la caja registradora sustraída.

El robo ocurrió después de las 11 de hoy en un comercio que está en la esquina de Mosconi y 13 de Diciembre, en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Hasta el lugar llegó una pareja de jóvenes: la mujer de 19 y el muchacho de 23 años.

Una vez que estuvieron en el interior, la mujer le dio un culatazo en la cabeza a la cajera, y le pidió el dinero. Sacaron plata y como se les trabó el otro gabinete de la caja registradora, se la llevaron completa. Luego, la chica le dio el arma a su cómplice y corrieron. En la huida cayeron algunas monedas que había en la caja registradora.

Ni bien se conoció el hecho, los efectivos policiales llegaron hasta el lugar y a unos 200 metros observaron a una pareja que corría con un elemento en la mano. «La mujer fue demorada en San Luis y 22 de Octubre y el hombre alcanzó a entrar al patio de una casa, en el barrio Belgrano -ex450 Viviendas-«, explicó el comisario inspector, Pedro Guento a Diario Río Negro.

«Cuando llegó el personal policial se escucharon cuatro detonaciones. Una de ellas impacta en la pierna derecha de un cabo primero del Comando Radioeléctrico», agregó. La herida presentó orificio de entrada y salida. Fue de inmediato trasladado hasta la guardia del hospital de Cutral Co, donde quedó internado y se constató que está fuera de peligro.

En cuanto al varón fue demorado y puesto a disposición de la fiscalía única. Sin embargo, no se secuestró el arma utilizada todavía por lo que la casa está consignada.

Forcejeo con la cajera

En cuanto a la empleada del supermercado, el segundo jefe policial explicó que hubo una especie de forcejeo y terminó con un sangrado en la cabeza, pero no requirió de la colocación de puntos.

En la barriada hubo un importante despliegue policial que además implicó el cierre del paso vehicular mientras se realizaban los peritajes de rigor.

El varón demorado cuenta con antecedentes y se desconoce si la joven también. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía a cargo de Gastón Liotard y se espera que en las próximas horas se aclare su situación.