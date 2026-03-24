Policía Federal desmanteló dos búnkers de droga en Río Negro: la banda operaba en Cipolletti

En un contundente golpe al narcotráfico en la provincia de Río Negro, la Policía Federal Argentina (PFA) logró desactivar dos importantes puntos de venta de estupefacientes. El operativo es el resultado de una estrategia federal que busca sanear los barrios de la región de la comercialización minorista de drogas.

Bajo las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) coordinó las acciones que culminaron con el cierre de estos búnkers. La intervención se enmarca en un plan integral de lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en todo el territorio argentino.

El origen de la investigación en Cipolletti

El proceso judicial que derivó en estos procedimientos comenzó en diciembre del año pasado. En aquel momento, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca detectó indicios de actividades criminales en zonas residenciales, iniciando un seguimiento minucioso sobre los sospechosos.

Había droga escondida en distintos lugares.

La causa fue liderada por el Dr. Sebastián Gallardo y el Auxiliar Fiscal, Dr. Francisco Iglesia Frezzini. Ambos funcionarios emitieron un oficio a la División Antidrogas Cipolletti, solicitando tareas de campo exhaustivas en un domicilio específico del barrio «Anai Mapu», donde se presumía el comercio de estupefacientes.

Tareas de inteligencia y detección de puntos de venta

Los efectivos federales iniciaron una serie de vigilancias y tareas de inteligencia que permitieron comprobar las maniobras ilegales. Los movimientos registrados en la vivienda del barrio Anai Mapu confirmaron que el lugar funcionaba como un centro de expendio de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Sin embargo, el avance de las pesquisas permitió a los investigadores tirar del hilo hacia una ramificación de la banda. Así, se detectó una segunda vivienda ubicada en el barrio «4 de agosto», la cual estaba directamente vinculada con el primer inmueble bajo sospecha.

La droga estaba fraccionada, lista para ser entregada.

Conexión entre los barrios Anai Mapu y 4 de Agosto

Según informaron fuentes policiales, este segundo domicilio no solo servía como punto de venta directa, sino que también era utilizado estratégicamente para el acopio de marihuana. Esta red interna permitía a los delincuentes abastecer ambos puntos de manera constante, minimizando los riesgos de ser interceptados con grandes cargamentos.

Con el cúmulo de pruebas recolectadas por los uniformados, la Unidad Fiscal interviniente no dudó en solicitar las órdenes de registro. El juez a cargo autorizó los allanamientos simultáneos, buscando desarticular la estructura operativa antes de que pudieran deshacerse de la evidencia.

Resultados del operativo y elementos secuestrados

Durante las irrupciones en las fincas, los efectivos federales lograron incautar un total de 188 dosis de marihuana, las cuales ya se encontraban fraccionadas y listas para su comercialización inmediata. Este hallazgo confirmó la operatividad plena de los búnkers al momento del ingreso policial.

Además del estupefaciente procesado, se hallaron 7 plantas de Cannabis sativa, una suma considerable de dinero en efectivo —presuntamente fruto de las ventas ilícitas— y una balanza digital de precisión. También se secuestraron dos teléfonos celulares que serán clave para peritajes futuros.

Se secuestró dinero y celulares usados en las operaciones de venta de droga.

Implicancias legales para los detenidos

Todo el material secuestrado quedó bajo custodia y a disposición del magistrado interventor. Los involucrados enfrentan cargos por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737), una normativa que castiga severamente tanto la comercialización como el almacenamiento de sustancias prohibidas.