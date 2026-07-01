Prisión preventiva para un hombre que cruzó a Chile con vacas robadas desde Argentina

Carabineros del país trasandino junto a la Fiscalía recuperaron en Chile 17 cabezas de ganado que habían sido robadas en Argentina. Según reportaron medios locales una persona fue detenida y puesta a disposición de la Justicia por este hecho.

Según el portal Señal Calafate, los animales fueron sustraidos de una estancia cerca de Los Antiguos (al noroeste de la provincia de Santa Cruz) y cruzaron la frontera con un arreo.

Robo de abigeato internacional entre Argentina y Chile

Radio Autentica FM indicó que según la denuncia que se hizo los animales estaban avaluados en cerca de 25 millones de pesos. Fueron ingresados a Chile a través del río Jeinimeni y localizados con apoyo de drones de la Sección RPAS.

El medio santacruceño dijo que el propietario de la estancia había hecho la denuncia en la Gendarmería Nacional desde donde se dio aviso a la Dirección de Operaciones Rurales de Perito Moreno.

Por el hecho delictivo, un ciudadano chileno de 56 años quedó en prisión preventiva. La fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva Cabezas, explicó que se “lograron ubicar 17 bovinos, los que habían sido sustraídos desde Argentina, por lo tanto, se encontraban en Chile de manera ilegal, motivo por el cual el poseedor de estos animales fue detenido y enfrentó una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público imputó el delito de abigeato y solicitó la prisión preventiva del imputado por entender que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, según consignó la radio local.