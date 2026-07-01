Buscan a un tripulante de un buque que cayó al mar en Santa Cruz en medio de un temporal

La Prefectura Naval mantiene un operativo de búsqueda por un tripulante que cayó al mar mientras trabajaba a bordo del pesquero marplatense «Luca Mario». El hecho ocurrió cuando el buque navegaba frente a Puerto Deseado. El operativo inició este martes y continúa sin resultados positivos.

El trabajador desapareció cuando la embarcación se encontraba a unas 160 millas náuticas de la costa. Según medios locales, fueron sus propios compañeros quienes advirtieron su ausencia y dieron aviso de inmediato para activar el protocolo de emergencia.

Cómo sigue la búsqueda del tripulante desaparecido frente a Puerto Deseado

Las tareas de rastrillaje se concentran en una zona ubicada a unos 300 kilómetros de la costa santacruceña. Participan el propio pesquero, otras embarcaciones que navegan en el sector, un helicóptero y un avión de búsqueda y reconocimiento de la Prefectura.

Las condiciones climáticas complican el operativo. Los fuertes vientos, el oleaje y las bajas temperaturas dificultan el trabajo de los equipos.

Según informaron medios locales, la búsqueda permanece bajo el protocolo de Búsqueda y Rescate (SAR) y sigue coordinada por la Prefectura. El organismo mantiene desplegados medios aéreos y de superficie en la zona donde ocurrió el hecho.

El comunicado del sindicato de obreros marítimos tras la desaparición

Mientras continúa el operativo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) difundió un comunicado en el que cuestionó las decisiones adoptadas durante la navegación.

«Ante el fatal acontecimiento ocurrido el día 30 de Junio donde el Cro Gutierrez Juan Carlos estando en maniobra de cubierta cae al agua y hasta el momento no pudo ser encontrado, desde el SOMU lamentamos dicha pérdida y acompañamos a la familia en tan doloroso momento», señaló el gremio.

En el mismo texto, el sindicato expresó su «enérgico rechazo hacia los capitanes que ante la recomendación de Prefectura de ponerse a resguardo por inminente temporal hacen caso omiso a dicha recomendación y se quedan en altamar por un poco mas de pesca, despreciando asi el valor de la vida».

El comunicado también remarcó los riesgos de la actividad pesquera y reclamó mayores medidas preventivas. «Sabemos que la pesca es uno de los oficios más peligrosos del mundo, pero hoy en dia teniendo todos los elementos y recomendaciones de la autoridad de aplicación, todos estos siniestros pueden evitarse», afirmó el SOMU.