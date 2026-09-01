La Selección Argentina despidió a Messi con un mensaje del escudo: “Fuiste vos el que siempre me defendió”

El escudo de la Selección Argentina le habló a Messi.

La Selección Argentina le dedicó un emotivo video a Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro del equipo nacional. El protagonista del clip no es un compañero, un entrenador ni un dirigente: es el propio escudo de la camiseta albiceleste, que toma la palabra para despedir al futbolista que lo llevó en el pecho durante más de dos décadas.

El video, que rápidamente se viralizó, repasa distintos momentos de la carrera de Messi con la Argentina, desde sus primeros pasos hasta la conquista de la Copa del Mundo. Mientras aparecen las imágenes, se escuchan los gritos y las voces de los hinchas que acompañaron al seleccionado a lo largo de los años.

“Fuiste vos el que siempre me defendió”

El recurso elegido por la Selección fue hacer hablar al escudo. Desde esa perspectiva, el símbolo recuerda junto a Messi las derrotas, las lágrimas y las conquistas que marcaron una época.

“Leo, te habla el escudo de la selección y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Yo seré el escudo, pero fuiste vos el que siempre me defendió”, comienza el mensaje.

“Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre, porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella”, continúa, en referencia a la tercera estrella obtenida tras el Mundial de Qatar 2022.

El relato también recorre las distintas camisetas que Messi utilizó durante su trayectoria con la Albiceleste y recuerda los momentos más difíciles.

“Aunque los dos sabemos que merecíamos alguna más, ¿o no?”, dice el escudo, antes de recordar las derrotas en las finales y aquel período en el que el propio Messi llegó a pensar en dejar la Selección.

“En algún momento pensaste que no era para vos, y ahí escuché cómo se rompía tu corazón”, expresa.

Del dolor de las finales a las noches de gloria

El video muestra imágenes de las tres finales consecutivas que Argentina perdió entre 2014 y 2016: el Mundial de Brasil, la Copa América de Chile y la Copa América Centenario.

También recuerda el momento en el que Messi anunció por primera vez su decisión de abandonar la Selección después de perder la final ante Chile en 2016.

Pero el relato rápidamente cambia hacia los momentos que transformaron aquella historia.

“Nos caímos y nos levantamos juntos. Nunca me voy a olvidar de tus latidos en ese pitazo final del Maracaná”, señala el escudo, en referencia a la consagración argentina ante Brasil en la Copa América 2021.

Luego aparece Qatar 2022, con Messi levantando la Copa del Mundo y el relato de la histórica final ante Francia.

“Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho. Y eso te lo debemos a vos”, sostiene.

“Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta”

El cierre del video es uno de los momentos más emotivos. El escudo anticipa que ahora otro futbolista deberá ocupar el lugar que durante tantos años tuvo Messi.

“Hoy me toca despedirte para que otro venga a poner el pecho”, expresa.

Pero antes de despedirse, le cuenta un secreto:

“Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta. ¿Y sabés qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes, todos quieren ser como vos”.

El mensaje termina con el relato del instante en el que Argentina se consagró campeona del mundo en Lusail: “Argentina, campeón del mundo. ¡Somos campeones del mundo! Lágrimas eternas. Ya está”.

Messi y el anuncio de su retiro de la Selección

El homenaje se conoció después de que Messi anunciara formalmente su retiro de la Selección Argentina.

El capitán comunicó su decisión a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que explicó que llegó el momento de dar un paso al costado después de más de 20 años representando al país.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, escribió el rosarino.

En otro tramo del mensaje agregó: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

La decisión estuvo atravesada además por la muerte de su padre, Jorge Messi. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió el futbolista.

Así, el video de la Selección funciona como una despedida simbólica a una relación que comenzó cuando Messi debutó con la camiseta argentina y que quedó marcada por las derrotas, las críticas, las lágrimas y, finalmente, los títulos que durante años parecieron inalcanzables.

8.098 días pendientes de Lionel Messi: una vida en la Selección Argentina

22 años, 2 meses, y 2 días, 8.098 días y gracias eternas. Lionel Messi dio la noticia que nadie quería escuchar y el mundo del fútbol se paralizó. Argentina directamente entró en shock y no es para menos. El 10 le dijo adiós a la Albiceleste y le puso punto final a una historia maravillosa, claramente separada en dos décadas muy disímiles, pero siempre con un mismo objetivo: dejar la piel por los colores. En la primera, no salió. En la segunda, los títulos llegaron en catarata. Y fue para siempre.

Desde el 29 de junio de 2004, cuando Leo se puso la camiseta argentina por primera vez, hasta hoy, la Selección se movió al ritmo de Messi. Brilló en la Sub 20, sufrió en los pasos iniciales de la mayor, arrancó la capitanía con Diego Maradona como DT y defendió la camiseta en seis Mundiales. Jugo tres finales y tocó el cielo con las manos en Qatar 2022. Inmenso.

Números extraordinarios

«Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento», explicó el crack de 39 años, quien deja la Selección con número tremendos: 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. En tierra qatarí tuvo su diamante, pero antes y después levantó el trofeo en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la Finalissima 2022 y las Copas América 2021 y 2024.