Femicidio en Centenario: quién era la mujer que murió tras recibir un disparo de su expareja. Foto Centenario Digital

El viernes se confirmó la muerte de la mujer que se encontraba en grave estado tras recibir un disparo por parte de su expareja en Centenario. La víctima estuvo varios días internada en la capital neuquina, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

El trágico suceso sumó una víctima más de femicidio en la provincia de Neuquén. Por este caso hay un culpable pero ningún detenido debido a que el hombre se quitó la vida luego de concretar su ataque.

Quién era la mujer: lo que se sabe del femicidio en Centenario

La mujer fue identificada como Mónica María Florencia Rodríguez. Tenía 35 años y estuvo internada desde el domingo 21 de diciembre en el hospital Castro Rendón.

Cuando ocurrió el ataque, Rodríguez se encontraban en su casa ubicada sobre la calle Hugo Arraga, en el barrio El Alto.

Según informó Centenario Digital, la intervención policial se produjo luego de que la mujer activara su botón antipánico.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a su ex pareja, Fernando Gabriel Gómez de 57 años, reteniendo a la mujer contra una puerta. En ese momento, le pidieron que se retirara de la casa, pero el agresor se negó a hacerlo.

Los gritos de la víctima alertaron a los uniformados, que intentaron ingresar por la fuerza a la vivienda. Cuando comenzó el forcejeo contra el ingreso, se escucharon tres disparos y apenas entraron los efectivos encontraron a la mujer tendida en el suelo con heridas en el rostro y al hombre sin signos vitales a pocos centímetros.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.