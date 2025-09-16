Quién es el sospechoso prófugo del presunto femicidio en Neuquén y qué datos reveló la autopsia

La ciudad de Neuquén atraviesa horas de conmoción tras el asesinato de Jessica Scarione, ocurrido en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza. La mujer fue encontrada muerta el sábado al mediodía por un familiar en una vivienda sobre calle El Maíz. Investigan el presunto femicidio y ya se conocieron los informes preliminares de la autopsia.

La investigación avanza bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la inmediata detención del principal sospechoso: la pareja de la víctima. Sin embargo, el hombre continúa prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La búsqueda del sospechoso

El sospechoso fue identificado como Luis Alberto Espinoza, de 45 años. La Policía de Neuquén difundió un alerta de búsqueda con sus características físicas: mide 1,63 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello y ojos oscuros. Hasta el momento no hubo resultados positivos en los operativos desplegados.

La fiscal Lucrecia Sola está al frente de la causa. Requirió la autopsia al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, que se llevó adelante en el transcurso de este lunes, además de la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos de la zona.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de autopsia, remitido al Ministerio Público Fiscal, confirmó que la causa de muerte fue una herida de arma de fuego. La bala provocó una hemorragia externa masiva al lesionar la arteria ilíaca. Además, el cuerpo de Scarione presentaba signos de lesiones superficiales compatibles con el uso de un arma blanca.

El análisis estuvo a cargo del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y fue entregado a la fiscal del caso, Lucrecia Sola, quien dispuso la continuidad de las pericias en la zona del crimen y el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad.

Los detalles del crimen

Fuentes policiales señalaron que el cuerpo de Scarione presentaba heridas compatibles con al menos dos disparos de arma de fuego, además de lesiones superficiales con arma blanca. Estos datos, que serán confirmados en la autopsia, refuerzan la hipótesis de un femicidio en el marco de un vínculo de pareja.

La fiscalía trabaja sobre la base de que Espinoza sería el principal responsable del ataque. Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima reclaman justicia y piden por la captura inmediata del sospechoso.

El femicidio de Jessica Scarione se suma a una serie de crímenes de género que mantienen en alerta a la región. El hecho volvió a instalar el reclamo por mayores políticas de prevención y protección frente a la violencia machista.