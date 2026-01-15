Presunta cocaína adulterada en Neuquén: imputaron a un delivery narco

La investigación se activó por una alerta sanitaria y derivó en allanamientos y secuestros.

La fiscalía de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra un hombre acusado de comercializar presunta cocaína adulterada bajo la modalidad de “delivery” en distintos puntos de la ciudad. La imputación se dio en el marco de una investigación iniciada tras la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud provincial, luego de detectarse casos de consumidores con síntomas atípicos y una muerte asociada al consumo de la sustancia.

La imputación y el alcance de la investigación

Durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Silvia Moreira y la asistente letrada Mariana Querejeta atribuyeron al acusado el delito de comercio de estupefacientes en carácter de autor. Según la acusación, el imputado habría comercializado droga al menos desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 14 de enero de 2026.

La investigación se potenció a partir del fallecimiento de una persona ocurrido el 17 de diciembre, luego de consumir cocaína y sufrir una congestión cardiopulmonar en la vía pública.

Pruebas clave y vínculo con la víctima

A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía de Narcocriminalidad, el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial y el peritaje del teléfono celular de la víctima, se logró identificar al presunto proveedor de la sustancia.

Del análisis del dispositivo surgieron intercambios de mensajes y comprobantes de transferencias que vincularon directamente al imputado con la venta de la cocaína consumida. Estas pruebas permitieron establecer su identidad, domicilio, vehículo y la dinámica de comercialización utilizada.

Allanamientos y secuestros

En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en el barrio Valentina Sur. Allí se secuestró un envoltorio de clorhidrato de cocaína compactada con un peso de 16,4 gramos, una balanza digital con restos de sustancia y bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento.

Además, se requisó un automóvil Volkswagen Gol Trend de color verde, utilizado para realizar las entregas. En el vehículo se hallaron otros nueve envoltorios de cocaína y dinero en efectivo.

Medidas cautelares y alerta sanitaria

Como medidas cautelares, el juez de garantías Juan Manuel Guaita dispuso que el imputado deberá presentarse semanalmente en una comisaría, no podrá ingresar al barrio ni acercarse a su domicilio y tendrá prohibido utilizar el vehículo empleado para el delivery.

La causa se originó el 16 de diciembre, tras una alerta del Ministerio de Salud por tres casos de consumo con “síntomas no habituales”. En ese contexto, peritajes posteriores determinaron que la cocaína secuestrada en uno de los procedimientos contenía un medicamento veterinario.