“No soy yo la víctima, sino todos”, se lamentó Rolo Sartorio, de La Beriso, tras la salidera bancaria

La situación en el Conurbano se agrava con los días y en esta ocasión Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, fue víctima este jueves de una salidera bancaria en Avellaneda.

En un video captado por las cámaras de seguridad se observa cómo el artista sale con una mochila en donde tenía el dinero para pagarle los sueldos a sus 25 empleados y de inmediato es interceptado por tres motochorros que le robaron todo lo que tenía encima.

En diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia, el cantante explicó que fue al banco que queda a cuatro cuadras de su casa y como había que retirar plata decidió ir sin avisarle a nadie: “Cuando estaciono la camioneta en el garage me dejan cruzar la calle y cuando bajo se cruzan los ladrones. En la cámara se vio que dos motos me venían siguiendo y que una me estaba esperando”.

A su vez Rolo sospecha que alguien lo entregó porque había bastante plata en la mochila, pero que no puede acusar a nadie. En este sentido el cantante se mostró enojado y cansado por la situación que se vive en torno a la inseguridad: “Siento que nos abandonan porque no soy yo la víctima, sino todos”.

“Acá le roban al que tiene 25 sueldos o al que tiene solo la plata para comer en el día”, manifestó Sartorio y sostuvo que la comisaría en la que radicó la denuncia no tiene recursos y los móviles parecen los de Picapiedras: “Se juegan la vida por dos mangos, no sé si los políticos se hacen los boludos”.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la seccional confirmaron que ya están trabajando para encontrar a los tres delincuentes. Al ser una zona céntrica hay muchas cámaras de seguridad que vecinos y comerciantes aportarán a la justicia.

Horas después de conocerse el hecho el cantante publicó en mensaje de agradecimiento en sus redes sociales y señaló que él y su equipo están bien. “Roban, matan y no pasa nada, ¿Por qué será? Hoy tratan de que te olvides, todo taparán”, expresó en sus historias Rolo con un fragmento de la canción “La Realidad”.

