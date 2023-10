Robaron en una escuela de Catriel: «Es la segunda vez en menos de un mes»

Catriel viene padeciendo una serie de hechos de inseguridad en sus establecimientos educativos en el último tiempo. Este lunes, se conoció que la Escuela N°218 fue víctima de un robo que complicó el desarrollo de las actividades durante la mañana. Ya se han realizado reclamos por falta de seguridad en distintas escuelas del Alto Valle.

Según describieron, robaron cables que alimentan a un sector de la institución y confirmaron que durante esta mañana, ese sector permaneció sin energía eléctrica. La madre de un alumnos aseguró que “es la segunda vez en menos de un mes que roban los cables”.

En diálogo con Radio Alas, la mujer explicó que «anteriormente se habían llevado los cables que alimentan a los aire acondicionados. Esta mañana llegamos al colegio y estamos sin energía eléctrica en el ala derecha”.

Además, explicó que “Nosotros como grupo de padres de la escuela venimos trabajando muy duro en esto», y lamentó: «Ahora venimos y faltan los cables. Es siempre lo mismo, es una inseguridad terrible la que está sufriendo la ciudad”.

Ola de robos en escuelas de Catriel: cómo está la situación

Según explicaron, ya se habían registrado otro hechos de inseguridad en escuelas de la ciudad. Este fin de semana, intentaron robar en la escuela primaria N° 204 pero aseguraron que al activarse la alarma, los sospechosos escaparon. Durante octubre, ya se habían informado robos en la escuela N°241, y el primer ilícito en la escuela N°218, en el que se llevaron los cables de conexión de los aire acondicionados.

Esta madrugada se confirmó el robo de los cables de energía eléctrica. “Junto a otros padres hacemos recorridas para que no pase nada, no nos queda otra forma, pero estamos a la deriva. Es lamentable que a esta altura no se sepa cómo se comercializa, quien compra esos cables” planteó la madre del alumno.