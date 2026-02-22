Desbarataron kiosco narco en la zona norte tras denuncias anónimas en Roca: secuestraron droga

Personal de Toxicomanía secuestró 405 gramos de marihuana y una balanza digital en un allanamiento en barrio Nuevo de General Roca.

Un operativo realizado enen barrio Nuevo de Roca permitió desmantelar un kiosco narco que funcionaba en un departamento del sector norte de la ciudad. El procedimiento fue encabezado por la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro, con intervención de la fiscal federal Paula Perfetti, tras varias denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre movimientos sospechosos.

Denuncias vecinales y vigilancia previa

La vivienda ubicada sobre calle Jilguero al 2000 aproximadamente venía siendo observada luego de que residentes de la zona advirtieran un flujo constante de personas a cualquier hora del día.

Según fuentes oficiales, esas presentaciones motivaron tareas de vigilancia que derivaron en la orden de allanamiento ejecutada cerca de las 2 de la madrugada.

Hallazgo de droga y elementos de fraccionamiento

Al ingresar al departamento superior del inmueble, los efectivos encontraron debajo de una cama una balanza digital y una bolsa con sustancia vegetal.

Además, se secuestraron dos frascos con la misma sustancia. Tras realizar el test orientativo, se confirmó que se trataba de marihuana.

En total, se incautaron 405 gramos: 288 gramos en una bolsa transparente y 117 gramos distribuidos en frascos.

La presencia de la balanza digital es considerada un elemento clave, ya que indica fraccionamiento y presunta venta al menudeo.

Impacto en el barrio

Más allá de la causa penal, el operativo tuvo un fuerte impacto en barrio Nuevo, donde muchas familias habían manifestado preocupación por la actividad en el domicilio.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro señalaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para combatir el narcomenudeo en toda la provincia.