Avanza la investigación por el caso de la niña baleada en Roca: secuestran armas, droga y dinero

Distintas unidades policiales de Roca realizaron una serie de allanamientos en el marco de la investigación por lesiones calificadas y abuso de armas que tuvo como víctima a una niña de 10 años. Los procedimientos permitieron el secuestro de armas, drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa judicial.

Secuestros en calle Santiago del Estero

En un domicilio de calle Santiago del Estero al 2000, personal de la comisaría 21 junto al grupo COER incautó un arma neumática tipo réplica Glock 19, un teléfono celular, cocaína confirmada mediante narco test, una balanza de precisión y 1.108.000 pesos en efectivo, además de un billete de 100 dólares.

Por disposición judicial, una persona fue imputada por lesiones calificadas y abuso de armas, mientras que otra quedó imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Procedimientos en zona norte y Chacramonte

En la zona norte, la subcomisaría 69 allanó una vivienda de calle Tortolitas, donde secuestró celulares, DNI, tarjetas bancarias, memorias micro SD y documentación vehicular. Los elementos quedaron bajo custodia del Gabinete de Criminalística y la Fiscalía interviniente.

Por su parte, el Destacamento 177 de Chacramonte intervino en Los Arrayanes al 4000, donde incautó 10 teléfonos celulares, pólizas de seguro y documentación de un Volkswagen Gol.

Las diligencias fueron coordinadas con la Fiscalía 6 y supervisadas por la jefatura local.

Investigación en curso

Las medidas buscan esclarecer el hecho en el que resultó herida la menor y determinar responsabilidades. La investigación continúa con el objetivo de asegurar pruebas y avanzar en el proceso judicial.