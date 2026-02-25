Detuvieron a un hombre por amenazas a Patricia Bullrich 

Un hombre de 37 años quedó detenido por el delito de “amenazas e intimidación pública”, ya que pertenecía a una organización que hostigaba a la senadora Patricia Bullrich, cuando ejercía el rol de ministra de Seguridad nacional.

Según el parte policial, el acusado residía en el barrio porteño de Villa Crespo y era parte de la organización “Antifa”: Movimiento descentralizado de extrema izquierda y declarado como organización terrorista por Donald Trump.

La aprehensión se dio en el marco de un allanamiento donde se secuestraron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de diversos calibre, dos revólveres y cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás.

Además, los uniformados secuestraron cinturones con municiones de grueso calibre, dos cuchillos largos, cinco teléfonos celulares, notebooks, elementos de tecnología y hackeó, varias botellas de vidrio, sogas, artefactos que serían útiles para la fabricación de cócteles molotov, múltiples banderas con inscripciones antifascistas, doce pines ilustrados con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, y la bandera de Palestina.

La causa comenzó a mediados de mayo de 2025, cuando personal del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) efectuaba tareas de investigación y análisis de datos en prevención de ilícitos contra figuras del Estado Nacional.

En esa instancia, se hallaron publicaciones violentas e intimidatorias contra Bullrich, así como una de ellas exhibía su cara con expresiones manifiestas de odio tales como ”Muerte a los enemigos del pueblo”.

El informe sostiene que el señalado actuaba como promotor y articulador entre el movimiento de jubilados y organizaciones de izquierda, donde participaba activamente de reiteradas movilizaciones en apoyo a ellos.

El operativo se realizó en el contexto de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad para la prevención de delitos contra funcionarios públicos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.