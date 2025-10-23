Robó más de 500 mil pesos en una farmacia de Dina Huapi y lo detuvieron con el botín

Un hombre protagonizó un asalto nocturno en una farmacia de Dina Huapi, de donde se llevó más de 500 mil pesos en efectivo, y quedó imputado en una causa por robo agravado, según lo definió la Justicia de Bariloche, que además le dictó la prisión preventiva por dos meses, mientras se completa la investigación.

El hecho ocurrió el último martes, cerca de las 21.30, sobre la hora del cierre del comercio, que está ubicado en la calle El Salvador, de la localidad vecina a Bariloche. La detención del presunto autor se produjo un par de horas después, luego de que la Policía recibiera la primera denuncia y realizara un seguimiento que terminó en una vivienda que pertenecería a su novia.

Según se informó, el ladrón es una persona “conocida” en Dina Huapi por sus antecedentes en episodios similares. En el atraco a la farmacia se presentó encapuchado y empuñó un arma de fuego, con la cual amedrentó a las tres personas que se encontraban en el local, todas empleadas, y actuó acompañado por otro joven, todavía no identificado, que sería menor de edad, y continúa en libertad.

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada este miércoles, la presentación del caso efectuada por fiscalía refirió que los asaltantes reclamaron el dinero de la caja y se alzaron con una suma de 523.000 pesos, mediante el empleo de “violencia e intimidación”.

La fiscalía se valió del testimonio de las empleadas del local, el acta de procedimiento policial, el acta de allanamiento, informes de criminalística y los elementos secuestrados en la vivienda del barrio El Milagro, entre otras evidencias. Resta todavía analizar los registros fílmicos de las videocámaras de la farmacia y de otras de la vía pública.

La imputación quedó definida como robo agravado por el uso de armas de fuego. El juez de garantías dispuso abrir la investigación preparatoria y extenderla por cuatro meses, mientras que la prisión preventiva para el coautor del hecho fue fijada en dos meses. La defensa no se opuso, pero adelantó que reúne elementos para esgrimir otra teoría del caso.

En la noche del martes la policía de Dina Huapi logró avanzar con rapidez en el esclarecimiento porque se encontraba realizando un control de rutina en cercanías del lugar. Al recibir la denuncia inició un rastreo y concluyó que el ladrón se había refugiado en una vivienda ubicada no lejos de allí, a unas 10 cuadras de la farmacia.

Con esa certeza montó una consigna en el lugar hasta obtener la orden de allanamiento, que se ejecutó un par de horas después con presencia del fiscal de turno.

Durante esa actuación fue secuestrada una suma de dinero coincidente con el producto del robo (aunque la cifra definitiva todavía es materia de análisis), teléfonos celulares e indumentaria que fue aportada como prueba. La revisión del inmueble no permitió sin embargo encontrar ningún arma.