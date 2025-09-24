Marchas en Neuquén y Río Negro por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena: «Ni una menos»

Vecinos, familiares y colectivos feministas se movilizan bajo la consigna «Ni una menos», este miércoles y jueves en Neuquén y Río Negro para reclamar justicia por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, las jóvenes que fueron asesinadas en Florencio Varela, Buenos Aires.

Movilizaciones en Río Negro: «Ni una menos»

En Viedma, la marcha comenzó en la calle Buenos Aires y culminó en la Plaza San Martín, donde se realizó un acto en memoria de las víctimas. Familiares y amigos de las jóvenes, junto con organizaciones feministas locales, expresaron su indignación y dolor por el crimen.

En El Bolsón, la concentración está prevista para el miércoles a las 19.30 en la Plaza Pagano, donde vecinos y organizaciones sociales se sumarán al pedido de justicia y a la visibilización del crimen.

Movilizaciones en Neuquén: «Paren de matarnos»

En la ciudad de Neuquén, la convocatoria fue para el jueves 25 de septiembre a las 18, con punto de encuentro en el Monumento a San Martín. Bajo la consigna “Paren de matarnos. ¡Justicia por Brenda, Lara y Morena!”.

Los organizadores invitan a la comunidad a sumarse a la marcha y visibilizar el reclamo por el fin de la violencia hacia las mujeres.

Conmoción por el triple femicidio en La Matanza

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, cuando subieron por su propia voluntad a una camioneta en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Posteriormente, se descubrió que habían sido engañadas por una banda transnacional de narcotráfico, quienes las asesinaron y descuartizaron en una vivienda de Florencio Varela.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que las víctimas fueron identificadas mediante tatuajes y señas particulares. Además, detalló que la investigación permitió reconstruir el recorrido de las jóvenes, desde La Matanza hasta Florencio Varela, utilizando imágenes de cámaras de seguridad y análisis de teléfonos celulares.

Cuatro personas fueron detenidas en relación con el caso, incluido el dueño de la vivienda donde se encontraron los cuerpos. La camioneta utilizada para trasladar a las víctimas fue hallada incinerada a pocos metros del lugar.