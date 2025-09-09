Intensa búsqueda de uno de los integrantes de banda «Bin Laden» en Neuquén: está prófugo desde el sábado

Intensa búsqueda de uno de los integrantes de banda "Bin Laden" en Neuquén: está prófugo desde el domingo

La Policía de la provincia lanzó este sábado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Richard Felipe Soazo, conocido integrante de la banda delictiva “Los Bin Laden”, quien fue declarado prófugo de la Justicia. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlo.

Soazo, de 26 años, cumple una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva, dictada en 2020 tras admitir su responsabilidad en una serie de violentos asaltos a estaciones de servicio. Al haber transcurrido más de cinco años de su pena, gozaba de beneficios como las salidas transitorias. Según se confirmó desde la policía de Neuquén, el hombre no regresó de una de esas salidas. «Tenía permiso de 9 a 20 horas y no retornó, por lo que se dio aviso a la fiscalía que ordenó su captura», narró una fuente policial a este medio.

El pedido de captura fue emitido por la Unidad de Detención N° 11 y la Comisaría 18, desde donde se recordaron sus características físicas: 1,90 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña y cabello corto lacio.

La imágen que hizo circular la Policía para favorecer su búqueda.

Condena y hechos delictivos

La condena que pesa sobre Soazo lo declaró culpable de robo calificado con arma de fuego (aunque no se pudo comprobar su aptitud de disparo) en cinco hechos distintos, además de atentado agravado contra la autoridad y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Uno de los primeros ataques que se le atribuyó ocurrió el 18 de agosto de 2019 en una estación de servicio ubicada en Antártida Argentina y Collón Curá. Ese mismo día, perpetró un segundo robo en la estación Axion de Chaneton y Planas.

Al día siguiente, protagonizó junto a un cómplice una persecución con tiroteo en pleno centro de Neuquén. Según la investigación, el 19 de agosto de 2019, ambos evadieron un control de tránsito y se inició una persecución que se extendió desde calle José Fava hasta la Ruta 22. En ese trayecto, Soazo efectuó disparos contra la policía. La huida terminó cuando el conductor de la motocicleta, identificado como Juan Vázquez, perdió el control del rodado y ambos cayeron al suelo, siendo finalmente reducidos por personal policial.

Un prófugo peligroso

Aunque se encontraba próximo a cumplir su condena, este nuevo episodio podría modificar los beneficios penitenciarios que tenía concedidos.

La Policía mantiene activo el pedido de colaboración ciudadana y recordó que cualquier información puede ser comunicada de manera anónima a las unidades policiales más cercanas.