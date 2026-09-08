Secuestran marihuana oculta en la ropa interior de una visitante en la cárcel de Roca

Una requisa de rutina realizada en el sector de visitas del Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca permitió interceptar 60 gramos de marihuana que una mujer intentaba ingresar ocultos entre sus prendas íntimas.

El procedimiento ocurrió este lunes, cuando la ciudadana se presentó en la unidad carcelaria para visitar a un interno alojado en el Pabellón 10. Durante el control preventivo, una agente penitenciaria detectó un bulto anómalo en la ropa interior de la visitante, por lo que se le solicitó exhibir de manera voluntaria lo que transportaba.

Confirmación del estupefaciente y sanción

Ante el requerimiento, la mujer extrajo un envoltorio envuelto en una bolsa de nylon negra. En presencia de personal jerárquico de la unidad, se procedió a la apertura del paquete, el cual contenía una sustancia vegetal de color verde.

Al realizar el narcotest, la prueba de campo arrojó resultado positivo para marihuana, alcanzando un pesaje total de 60 gramos.

Tras labrar las actas correspondientes, las autoridades dispusieron la prohibición de ingreso al penal por 60 días corridos para la involucrada, quien ya registraba antecedentes por maniobras similares dentro del establecimiento.

Controles preventivos en el penal

Desde la institución remarcaron que el operativo se enmarca en las inspecciones permanentes que se despliegan en los sectores de requisa, visitas y correspondencia con el objetivo de frenar el ingreso de sustancias ilícitas y elementos prohibidos a los pabellones.