Preocupación por la salud de Costa: sufrió una infección y permanece en recuperación
La humorista y panelista Costa atravesó un delicado cuadro de salud que requirió su internación en terapia intensiva debido a una infección en el torrente sanguíneo provocada por neumococo.
La panelista y cómica Costa debió ser internada por una infección en la sangre causada por neumococo; se encuentra en instancias de recuperación y progresa favorablemente tras el peligroso episodio.
Preocupación por la salud de Costa
La propia humorista fue la encargada de informar que pasó por terapia intensiva y se encuentra en recuperación, en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino, donde explicó que se trata de la bacteria que se filtró en el torrente sanguíneo y generó dicha infección.
En la misma conversación, la panelista señaló que debió ingresar a cuidados intensivos para que luego el cuadro clínico fuera seguido en una habitación común. Además, en declaraciones a medios, la artista enfatizó que el diagnóstico llegó a ser una encefalitis hepática.
Este tipo de infecciones suele desatar un proceso inflamatorio generalizado (sepsis) que compromete múltiples órganos; la bacteria inflama directamente el encéfalo y, simultáneamente, la carga metabólica y el fallo multiorgánico afectan la función del hígado.
Por tanto, la acumulación de toxinas en sangre empeora notablemente el compromiso cerebral y el estado neurológico del paciente.
Actualmente, Costa permanece estable y con un leve seguimiento de cuidados y tratamientos de antibióticos indicados por los profesionales de la salud.
NA
Comentarios