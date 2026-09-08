Preocupación por la salud de Costa: sufrió una infección y permanece en recuperación

La panelista y cómica Costa debió ser internada por una infección en la sangre causada por neumococo; se encuentra en instancias de recuperación y progresa favorablemente tras el peligroso episodio.

Preocupación por la salud de Costa

La propia humorista fue la encargada de informar que pasó por terapia intensiva y se encuentra en recuperación, en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino, donde explicó que se trata de la bacteria que se filtró en el torrente sanguíneo y generó dicha infección.

En la misma conversación, la panelista señaló que debió ingresar a cuidados intensivos para que luego el cuadro clínico fuera seguido en una habitación común. Además, en declaraciones a medios, la artista enfatizó que el diagnóstico llegó a ser una encefalitis hepática.

Este tipo de infecciones suele desatar un proceso inflamatorio generalizado (sepsis) que compromete múltiples órganos; la bacteria inflama directamente el encéfalo y, simultáneamente, la carga metabólica y el fallo multiorgánico afectan la función del hígado.

Por tanto, la acumulación de toxinas en sangre empeora notablemente el compromiso cerebral y el estado neurológico del paciente.

Actualmente, Costa permanece estable y con un leve seguimiento de cuidados y tratamientos de antibióticos indicados por los profesionales de la salud.

NA