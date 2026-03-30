Secuestraron drogas, armas y motos robadas en cuatro allanamientos en Neuquén: hubo tres detenidos

Un amplio despliegue policial realizado este lunes en Neuquén capital dejó al descubierto un entramado vinculado al microtráfico, el uso de armas y la circulación de vehículos robados. Los procedimientos se concretaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.

El operativo incluyó cuatro allanamientos: tres en el barrio Confluencia y uno en Sapere. Como resultado, se logró el secuestro de estupefacientes, municiones, motocicletas adulteradas y la demora de tres hombres mayores de edad.

Drogas, armas y vehículos con irregularidades

Durante las requisas, los efectivos incautaron cartuchería y elementos asociados al uso de armas de fuego, como pistoleras y porta cargadores. También hallaron dos motocicletas: una con pedido de secuestro vigente por una causa de robos y hurtos y otra con numeración de motor y cuadro adulterada.

A esto se sumó el secuestro de dos bicicletas de alto valor, cuya procedencia también será investigada.

En relación a los estupefacientes, el personal encontró cuatro plantas de cannabis sativa de gran tamaño, alrededor de cuatro metros de altura, 350 gramos de marihuana compactada y 11 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada. Además, se incautaron elementos utilizados para el corte y pesaje.

Tres demorados y un prófugo localizado

Como resultado del operativo, tres hombres fueron demorados. Uno de ellos registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, lo que elevó la gravedad del procedimiento.

Además, intervino personal de la Comisaría del Menor, Niñez y Adolescencia, que notificó actuaciones vinculadas a menores investigados. Uno de ellos estaría relacionado con la tenencia de estupefacientes.

Investigación iniciada en redes sociales

La causa que derivó en los allanamientos tuvo su origen en tareas de análisis de redes sociales. Los investigadores detectaron publicaciones en las que jóvenes exhibían armas de fuego, lo que encendió las alertas.

A partir de allí, se logró establecer vínculos entre menores y adultos con antecedentes en el ambiente delictivo, presuntamente ligados al microtráfico. Con estas evidencias, la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles ordenó los procedimientos.

El caso continúa en investigación para determinar el alcance de las actividades detectadas y la posible participación de más personas.