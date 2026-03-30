Golpe al narcomenudeo en Cipolletti: dos casas conectadas, plantas de cannabis y cientos de dosis incautadas

La Policía Federal secuestró plantas, dosis de droga y dinero tras desarticular dos puntos de venta en Cipolletti.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes en Cipolletti, en el marco de una investigación iniciada a comienzos de este año. El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad y se desarrolló tras una denuncia anónima que alertaba sobre la comercialización de drogas en un domicilio del barrio Nuevo.

Investigación y seguimiento

La causa fue impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, que encomendó las tareas a la División Antidrogas Cipolletti de la PFA.

A partir de allí, los investigadores realizaron vigilancias y seguimientos discretos que permitieron confirmar la existencia de un inmueble donde funcionaba un vivero a cielo abierto de cannabis sativa, destinado a la producción y venta de droga.

En ese lugar, además, se identificó a una mujer como responsable de las maniobras ilegales.

Conexión entre domicilios

Con el avance de la investigación, se logró detectar una segunda vivienda en el mismo barrio, que era abastecida por el primer punto.

En ese domicilio, dos hombres se encargaban del acopio, fraccionamiento y comercialización de marihuana y cocaína bajo la modalidad de narcomenudeo, lo que permitió reconstruir el circuito de distribución.

Allanamientos y secuestros

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías de General Roca ordenó los allanamientos en ambos inmuebles. Durante los procedimientos, se notificó de la causa a tres personas investigadas.

Como resultado, se secuestraron 49 plantas de cannabis sativa, 500 dosis de marihuana y 73 de cocaína listas para su venta. También se incautaron dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y tres teléfonos celulares.

Sin autorización legal

Según se informó, el cultivo de cannabis detectado no contaba con autorización del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), lo que agravó la situación judicial de los involucrados.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por infracción a la ley de drogas.

Golpe al narcomenudeo

El operativo representa un nuevo avance en la lucha contra el narcotráfico en la región, con foco en el desmantelamiento de puntos de venta barriales y la interrupción de circuitos de comercialización ilegal.