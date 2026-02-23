Entraron a robar, golpearon al dueño y volvieron para incendiar su casa en Cinco Saltos: hay dos imputados

Dos hombres fueron imputados en Cinco Saltos por ingresar por la fuerza a una vivienda, golpear a su propietario para exigirle dinero y, minutos después, regresar para prender fuego la casa, que resultó completamente destruida. La audiencia, la fiscalía descentralizada formalizó la acusación y la jueza de Garantías dispuso la prisión preventiva por el plazo de dos meses.

Robo violento y lesiones graves

Según la acusación, el primer hecho ocurrió el sábado 21 de febrero alrededor de las 22:35 en una vivienda ubicada sobre Avenida Argentina al 700.

Los dos imputados, junto a otras dos personas aún no identificadas y tras una presunta distribución de tareas, ingresaron por la fuerza con fines de robo.

Dentro del domicilio redujeron al propietario, lo golpearon y le exigieron dinero. La víctima sufrió lesiones graves en distintas partes del cuerpo. Tras el ataque, los agresores escaparon.

Regresaron y provocaron el incendio

Minutos después, cerca de las 23, el grupo volvió a la vivienda. Bajo el mismo accionar, uno de los imputados inició un incendio que consumió por completo la estructura del inmueble.

El Ministerio Público Fiscal les atribuyó el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con efracción, en grado de tentativa, en concurso real con incendio, en calidad de coautores.

La defensa oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal. La jueza dio por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria y ordenó la prisión preventiva por dos meses mientras avanza la investigación.