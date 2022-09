Sin pistas firmes, incorporan a una mujer a la investigación por el crimen de Agustina Fernández

Agustina Fernández era una joven de 19 años que durante un robo en un departamento, del complejo donde vivía, fue atacada gravemente. Días después, los médicos del hospital Pedro Moguillansky determinaron que tenía muerte cerebral.

Su mamá, Silvana Capello, anunció hoy que organizan la próxima marcha para el cinco de octubre, fecha en la que se cumpliran los tres meses después del brutal ataque que terminó con la vida de la joven.



Además, informó que por el momento no hay avances, si se logró que se conformará una brigada especial para investigar el crimen de la joven. «Están poniendo los recursos que necesita el caso, este fue un pedido especial al fiscal general. Era necesario crear un comité exclusivo para el caso. También, estamos trabajando en conjunto con nuestros abogados y el perito. Pasaron 72 días, pero aún no hay avances”, explicó Cappello.

También, anunció que esta semana se reunirá por zoom con el perito y el abogado para que informen los avances.

«Son muchas las preguntas y cada día es más desesperante la situación. Necesitamos saber qué pasó, cuántas personas fueron, por donde entraron y por donde salieron, ojalá estas preguntas ya estén contestadas. Hoy no tengo a mi hija, lo mínimo que quiero es la verdad, yo quiero que la gente se involucre y hable”, dijo en radio Capital.

Una nueva figura se incorpora a la investigación

Silvana explicó que está en diálogo con una mujer mendocina que aportaría información a la investigación desde otra perspectiva.

«Desde el primer momento estoy comunicada con ella. Yo voy a acudir a donde tenga que acudir porque hay una familia destrozada y esperamos una respuesta. La situación es desesperante, hay que tocar muchos temas que a mi me duelen, pero por el momento no hay nada”.

Por otro lado, se refirió a los hechos que ocurrieron en el complejo donde ocurrió el crimen de la joven. “Todo parece ser un robo, pero me pregunto porque se ensañaron tanto con ella. Le pegaron y le hicieron tanto daño. Cuando vos atacas a una mujer es femicidio, fue terrible los golpes que recibió la quebraron, a mí eso no me va a cerrar nunca”, expresó.