Efectivos de la Gendarmería Nacional detectaron e incautaron 30.000 kilos de ácido sulfúrico que eran trasladados de manera irregular en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones. El operativo estuvo a cargo de integrantes de la Sección «Puerto Rico», dependiente del Escuadrón 11 «San Ignacio», quienes interceptaron un transporte de cargas de gran porte sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del acceso a la localidad de El Alcázar.

Irregularidades en el traslado y resolución judicial

Durante la inspección, los gendarmes detectaron inconsistencias en el remito exhibido por el conductor respecto de la trazabilidad y legalidad del traslado. Ante la presunción de una infracción a la Ley Nº 26.045 —que regula el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE)— y a la Ley Nº 23.737, los efectivos tomaron contacto inmediato con el RENPRE.

El organismo confirmó la falta de acreditación regular para el transporte de la sustancia y recomendó su interdicción preventiva. Por orden del magistrado interviniente, se realizó el secuestro preventivo de los 30.000 kilos de ácido sulfúrico, además del camión tractor y del semirremolque empleados para el traslado, adoptándose los protocolos de seguridad y resguardo químico correspondientes. El conductor quedó supeditado a las actuaciones judiciales en libertad.

Riesgos del ácido sulfúrico para la salud

El ácido sulfúrico es un químico muy fuerte y altamente corrosivo que puede causar quemaduras graves y daño inmediato a los tejidos al entrar en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas. Aunque se encuentra en productos como ácido de batería para automóviles, algunos detergentes, fertilizantes y limpiadores de inodoros, su traslado o manipulación sin controles representa un alto riesgo.

La exposición genera cuadros severos según la vía de ingreso, comenzando con dolor fuerte al contacto. Por contacto con la piel o los ojos provoca ardor, secreción, dolor y posible pérdida de la visión. Por inhalación puede desencadenar labios, uñas y piel azulados (cianosis), dificultad respiratoria, debilidad corporal, dolor u opresión en el pecho, asfixia, tos, expectoración con sangre, mareos, presión arterial baja, pulso rápido e insuficiencia respiratoria.

El cuadro más grave ocurre por ingestión, con dificultad respiratoria por inflamación de la garganta, quemaduras en boca y garganta, babeo, fiebre, rápida aparición de presión arterial baja (shock), fuerte dolor, problemas del habla, vómito con sangre y pérdida de la visión. Ante cualquier exposición, se requiere atención médica de urgencia inmediata.