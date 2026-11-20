La temporada de ballenas Sei convierte al Golfo San Jorge en uno de los escenarios de avistaje de fauna marina más singulares de la Patagonia.

Comodoro Rivadavia lanzó una promoción aérea para incentivar las visitas durante los primeros meses de 2027. A través de un acuerdo con JetSMART, quienes viajen desde Buenos Aires podrán acceder a descuentos de hasta el 25% en los pasajes, una iniciativa que apunta especialmente a atraer turistas durante la temporada de avistaje de la ballena Sei en el Golfo San Jorge.

El beneficio surgió de las gestiones que Comodoro Turismo realizó con la compañía aérea durante la Feria Internacional de Turismo (FIT). La propuesta forma parte de la campaña «Comodoro te vuela la peluca», que busca fortalecer la conectividad y posicionar los atractivos naturales de la ciudad.

El código promocional CRDSEI hace referencia a la ballena Sei, una especie emblemática del Golfo San Jorge. Su presencia en las costas de Comodoro Rivadavia representa uno de los atractivos de naturaleza de la región y constituye el eje de la promoción turística para el próximo año.

«Es un beneficio gestionado y adquirido para que más viajeros se animen a conocer nuestro destino y dejarse sorprender con nuestros atractivos naturales y el viento que se volvió identidad en esta costa patagónica de paisajes imponentes que nos permite hoy la posibilidad de ver de cerca a la ballena Sei», expresó Eduardo Carrasco, titular de Comodoro Turismo.

Temporada de la Ballena Sei

La temporada de ballenas Sei convierte al Golfo San Jorge en uno de los escenarios de avistaje de fauna marina más singulares de la Patagonia. Estos cetáceos llegan a la zona entre octubre y noviembre y permanecen durante varios meses, atraídos por la abundancia de alimento, principalmente pequeños crustáceos como el bogavante. Según estimaciones del Proyecto de Investigación de Cetáceos del Golfo San Jorge, más de 2.800 ejemplares utilizan estas aguas para alimentarse.

A diferencia de la ballena franca austral, que visita otros sectores de la costa patagónica para reproducirse, la sei se acerca al golfo durante su recorrido migratorio para alimentarse. Es una de las ballenas más veloces del mundo y su comportamiento ofrece un espectáculo particular: los grupos se desplazan por el agua, se reúnen en zonas de alimentación y, en ocasiones, pueden observarse cuando salen a la superficie con la boca abierta para capturar alimento.

En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, distintas excursiones náuticas permiten salir al encuentro de estos animales en su ambiente natural. La experiencia también puede incluir avistajes de delfines, orcas y otras especies que habitan el golfo. Uno de los puntos destacados para observarlas desde tierra es el Área Natural Protegida Punta Marqués, en Rada Tilly.

Cómo acceder al descuento

El código CRDSEI estará disponible hasta el 7 de diciembre de 2026 para la compra de pasajes en la ruta Buenos Aires-Comodoro Rivadavia. Los vuelos deberán realizarse entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 2027.

para la compra de pasajes en la ruta Buenos Aires-Comodoro Rivadavia. Los vuelos deberán realizarse entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 2027. La compra se realiza directamente en la página de JetSMART: jetsmart.com. El descuento alcanza hasta el 25%, según las condiciones de la promoción.

Más información:

Web: https://comodoroturismo.gob.ar/

Redes sociales: @comodoroturismo