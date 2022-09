Piden que los declaren culpables por la usurpación de una plaza en Bariloche

Durante febrero y marzo del 2020 hubo una seguidilla de tomas de terrenos en varios puntos de Bariloche que encendieron la alarma en el gobierno del intendente Gustavo Gennuso. También, en la Justicia. Desde el Ministerio Público Fiscal movilizaron a fiscales para promover causas penales y frenar la ola de usurpaciones.

Varias de las ocupaciones se desactivaron con la ofensiva judicial. Otras se consolidaron en silencio y con el paso del tiempo. Es el caso de una toma que se originó en un predio ubicado entre las calles La Habana, La Paloma y Miami del barrio San Francisco IV.

Esa causa avanzó y llegó a un juicio oral, que empezó el miércoles. El fiscal del caso Tomás Soto pidió este jueves al juez Gregor Joos que declare penalmente responsables a las 19 personas imputadas por la usurpación de una plaza de dominio municipal. El defensor oficial Nelson Vigueras alegó a favor de la absolución de la totalidad de los acusados porque advirtió que no cometieron ningún delito.

Fuentes judiciales recordaron que la usurpación ocurrió, según la teoría de la fiscalía, entre la tarde del 19 de marzo del 2020 y la mañana siguiente, cuando un grupo numeroso de personas se instaló en el lote.

Una coincidencia que complicó a la Municipalidad

En el predio hay casi 20 familias instaladas que construyeron. (foto Alfredo Leiva)

Relataron que sucedió el mismo día que el presidente Alberto Fernández decretó las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para tratar de prevenir el avance de la pandemia, causada por la covid-19 en el país.

Casi todo la sociedad se paralizó y en todos los estamentos del Estado nacional, provincial y municipal la actividad se redujo a la mínima expresión. Con la excepción del personal de salud y las fuerzas de seguridad.

Las fuentes aseguraron que esa situación dificultó a la Municipalidad de Bariloche oponerse a la usurpación y proponer medidas para resolver ese conflicto. Dijeron que las familias tomaron media manzana. Según el fiscal a cargo de la investigación era una plaza. Para la defensa, el espacio estaba abandonado. Esas dos teorías contradictorias se plantearon en los alegatos que se hicieron en la audiencia de este jueves.

Las fuentes revelaron que el sumario policial, que se originó tras la usurpación, llegó cuatro meses después a la fiscalía. Por eso, cuando los fiscales fueron hasta al predio para inspeccionarlo “ya estaba todo edificado”.

La Municipalidad hizo la denuncia de la usurpación y se intentó una mediación entre las familias de la toma y el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda (IMTV), pero no hubo acuerdo.

En la instancia del control de acusación, la fiscalía solicitó al juez Bernardo Campana el desalojo de las personas del predio. El magistrado rechazó el pedido, pero dispuso que los imputados vayan a juicio.

El fiscal Tomás Soto pidió que declaren a los 19 imputados autores penalmente responsables de la usurpación de la plaza que pertenece a la Municipalidad. (Foto de archivo)

Dos teorías contradictorias en disputa

Soto sostuvo en su alegato que se probó que los acusados fueron los responsables de la usurpación. Destacó que todavía permanecen en el lugar. Recordó que el lote es un bien de dominio público que no se puede usurpar ni ser susceptible de usucapión.

Señaló que la acusación se demostró con las declaraciones de los policías, que constataron la usurpación e identificaron a las personas. También, con los testimonios del personal del gabinete de Criminalística que relevó fotográficamente cómo se dividieron el predio ocupado y colocaron carteles con los datos de cada familia. Destacó declaró el expresidente de la junta vecinal del barrio San Francisco IV y el vicepresidente del IMTV, Nicolás Pedernera, que denunciaron el hecho.

El defensor oficial Nelson Vigueras asistió a los 19 imputados y solicitó al juez la absolución. (foto de archivo)

Vigueras advirtió que los imputados no cometieron delito porque la municipalidad abandonó durante 25 años el predio y no tenía la posesión. Por eso, planteó que al no afectarse un bien jurídico, no existe el delito.

Dijo que el lugar, según los testigos, era un basural, los juegos estaban abandonados y nunca personal de Parques y Jardines del municipio lo cuidó. Vigueras señaló que los vecinos acusados no le quitaron un espacio de esparcimiento a la gente. El veredicto del juez se conocerá el martes.