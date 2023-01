«Te cabe una re maldad»: la adolescente que golpeó a su bebé, amenazó de muerte a quien la filmó

La mujer que grabó a su cuñada mientras golpeaba a su bebé de un año y 9 meses en La Plata advirtió en las últimas horas que recibió amenazas de la imputada. La filmación se viralizó el fin de semana, pero el hecho ocurrió el miércoles pasado.

“Me re traicionaste por la espalda. Por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo”, comentó la joven agresora en un audio que envió de WhatsApp. Sobre la adolescente pesa una imputación por “lesiones”, aunque permanece en libertad.

En su amenaza, Abigaíl -la madre del niño violentado- asegura que no le tiene miedo a nada ni a nadie y advirtió sobre cuál sería su respuesta ante posibles represalias. “Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad”, sentenció.

Pese a las intimidaciones que recibió, Giuliana, tía de la víctima, señaló: “Estoy recibiendo amenazas de ella, grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia”.

La mujer contó que Abigail es hermana de su marido y que había decidido darles un lugar para vivir porque “quería salvarlo de donde estaba, pero el nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en el nene”.

El caso

El brutal ataque sucedió el miércoles en La Plata. En las imágenes filtradas se puede ver a una chica, que está sentada en la mesa, junto a un plato de comida. De fondo se escucha llorar a un niño. Ella suelta el tenedor, baja la mano y le pega cinco cachetazos para silenciarlo.

«Cortala. Me hacés sacar«, grita y agrega: «Callate la boca«.

Luego de que las autoridades tomaron conocimiento del hecho, el niño fue trasladado a un hogar de resguardo, donde permanecerá hasta que la Justicia dictamine sobre su futuro.

El relato de la abuela

Natalia, la abuela del pequeño, también relató los horrores que padecía desde hacía tiempo. “Empezó con la violencia cuando él tenía siete meses. Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron a que pase todo esto para moverse”, detalló.

La mujer agregó que la adolescente le decía “bastardo” y “maricón de mier…” a su hijo. “Una bronca, una impotencia. No tiene perdón de Dios. Cuando él no tendría que estar en un hogar, porque ella tendría que estar presa”, manifestó.

Además, dijo que le pidió la tenencia del nene en varias oportunidades, pero ella se negó. “Le dije que si no lo quería tener, que yo me ocupaba, pero me respondió ‘no garpa que lo tengas vos’”.

Tras la denuncia, el pequeño fue separado de ella y trasladado a un hogar de menores.