Tragedia en la Ruta 22: le negaron la prisión domiciliaria al imputado por el fatal choque

Una nueva audiencia por la causa que investiga el siniestro vial en el que murieron cuatro personas ocurrido en la Ruta Nacional 22, se realizó hoy en Roca. Axel Araneda es el único imputado. Durante la jornada judicial, la jueza de Garantías, Claudia Lemunao, resolvió mantener la prisión preventiva del acusado y rechazó las alternativas solicitadas por la defensa, como la libertad con tobillera electrónica o la prisión domiciliaria. Los detalles en esta nota.

Tragedia en la Ruta 22: por qué le negaron la prisión domiciliaria al imputado

La audiencia finalizó alrededor de las 13.45, luego de que Fiscalía, querella y defensa presentaran sus argumentos. El abogado defensor, Michel Richman, afirmó que no existe riesgo de fuga y cuestionó varios elementos de la investigación, entre ellos la pericia de velocidad, el test de alcoholemia y la ausencia de resultados sobre un eventual consumo de estupefacientes. Además, señaló que Araneda habría intentado asistir a las víctimas tras el impacto y recordó que cumplió medidas cautelares en un proceso anterior.

La fiscal Graciela Etchegaray pidió rechazar el planteo, sosteniendo que sí hay peligro de fuga. Expuso que el imputado registra numerosos viajes a países limítrofes y mencionó publicaciones en redes sociales que, según la investigación, evidencian un nivel de vida no respaldado por ingresos formales. También señaló que en un allanamiento se encontró dinero en dólares en un inmueble relacionado con Araneda.

El abogado de la familia damnificada, Marcelo Hertzriken Velasco, planteó que la jueza no tenía competencia para resolver el pedido. Sin embargo, Lemunao indicó que correspondía pronunciarse y que las discusiones técnicas planteadas por la defensa deberán analizarse en la etapa de juicio. La magistrada afirmó que no se acreditó que Araneda sea sostén económico de su familia y que se mantiene el riesgo de fuga. Por ello, ratificó la prisión preventiva y descartó las alternativas de monitoreo electrónico o arresto domiciliario, remarcando que la valoración de las pericias y pruebas será materia del debate futuro.

El hecho tuvo lugar el 21 de noviembre de 2025, cuando la camioneta Volkswagen Amarok que conducía Araneda chocó contra una Ford EcoSport en la que viajaba una familia hacia Las Grutas. En el siniestro murieron la doctora Liliana Cocuza, su hija Karina Gutiérrez, dos niños menores de edad y la mascota del grupo. El único sobreviviente fue Pastor Gutiérrez, esposo de Liliana y abuelo de los menores.

La familia se dirigía a la costa para pasar el fin de semana, mientras que la madre de los niños permaneció en Catriel debido a que estaba próxima a dar a luz a su tercer hijo, quien nació una semana después del trágico accidente.