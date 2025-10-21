Transfemicidio de Azul Semeñenko: la foto que muestra el traslado del cuerpo en Neuquén.

En exclusiva, Diario RÍO NEGRO accedió a la imagen que muestra a Daniel Roberto Sánchez (59) trasladándose hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo de Azul Semeñenko (49). La filmación forma parte del expediente de imputación y fue otorgada por la Municipalidad de Neuquén como parte de un convenio de colaboración entre el Ejecutivo local y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

El registro exhibe a la camioneta Ford Ranger, patente IWH 632, conducida por Sánchez, en lo que habría sido el traslado del cuerpo de la trabajadora estatal trans hasta el canal de Trenque Lauquen y Pergamino, en Valentina Norte Rural.

El vehículo, según detalló la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, tiene características únicas tales como la jaula, llantas, cartelería pegada que promociona su gomería, un peluche en el parabrisas y otros detalles que ayudaron a reconocerla.

Según consta en los informes, el vehículo fue captado el 26 de septiembre a las 04:16:16, circulando por el pórtico municipal de Ruta 22 (Avenida Mosconi) en dirección este-oeste, un trayecto que no era habitual para el imputado.

Un día antes, el 25 de septiembre, otras cámaras – pero de la Policía- registraron a Azul caminando a la 1:40 desde la zona cercana a su domicilio en el barrio Confluencia hacia la calle Félix San Martín, donde, según la fiscalía, ofrecía servicios sexuales en la vía pública.

Tres minutos más tarde, a la 1:43, se la ve subir a la camioneta de Sánchez, en una escena propia de quien solicita un servicio. El recorrido posterior del vehículo fue seguido por las cámaras hasta Copahue 1100, domicilio del acusado y lugar donde funciona su gomería.

Una última toma muestra a ambos ingresando al inmueble a la 1:51. Esa fue la última imagen de Semeñenko con vida.

Durante la exposición de las imágenes en la audiencia, Daniel Sánchez mantuvo la mirada baja y evitó observar el material presentado por la fiscalía.

Para la fiscalía, Azul vivía en un contexto de vulnerabilidad

Inaudi explicó que además de los registros fílmicos, el expediente incluye entrevistas videograbadas que describen el entorno social, familiar y laboral de la víctima. “Todas las declaraciones dan cuenta de una situación de especial vulnerabilidad”, afirmó.

El equipo fiscal señaló tres factores centrales: que Azul era una mujer trans que ejercía el trabajo sexual en la vía pública, que atravesaba un contexto de consumos problemáticos y que carecía de redes de contención sólidas.

El cuerpo de Semeñenko fue hallado el 15 de octubre, tras 19 días de búsqueda. Tenía 49 años, trabajaba en el Centro de Atención a la Víctima del Delito de la Provincia y también ejercía la prostitución.

Un crimen con “overkill”

“Fue una agresión reiterada, con gran descarga de energía”, detalló la fiscal Inaudi sobre el ataque ocurrido en la propiedad de Sánchez.

Las pericias confirmaron que la víctima fue atacada con dos instrumentos distintos: un arma blanca y un elemento contundente.

“Se trata de una muerte violenta donde el número, la localización y la severidad de las lesiones exceden las necesarias para causarla”, explicó la fiscal, al mencionar la figura de overkill —o “sobrematar”—, utilizada para describir actos en los que el agresor continúa agrediendo a su víctima incluso después de haberle provocado la muerte.

El cuerpo de Azul presentaba fracturas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Además, las pericias detectaron 25 heridas cortopunzantes, 14 de ellas en tórax y abdomen. Algunas de las lesiones son de defensa.

Según las estimaciones, llevaba más de 10 días sin vida al momento del hallazgo. Aunque restan los resultados de pericias más complejas que darán una mejor precisión.

Las pericias en la casa y la camioneta de Sánchez

Durante la formulación de cargos, la fiscalía describió un escenario de extrema violencia dentro del domicilio de Copahue 1100.

Los peritos realizaron rastreos con reactivos químicos que confirmaron la presencia de sangre en múltiples sectores: el patio, la planta baja, el baño, un toallón, lavamanos, fundas de almohadas, sábanas, un televisor, un pantalón, zapatillas, muebles, paredes, un machete y un colchón.

También se secuestró un gazebo azul, similar al material utilizado para envolver el cuerpo, alambres, un aro de mujer, una prenda interior femenina y una mochila con maquillaje. Los análisis detectaron además rastros de sangre lavada, manchas de arrastre y proyecciones.

La camioneta Ford Ranger de Sánchez también fue sometida a peritajes. En el asiento del acompañante y en la parte trasera se halló sangre humana.

La decisión del juez

Con todos estos elementos, la fiscal Inaudi imputó a Daniel Sánchez por homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por mediar violencia de género.

El juez de Garantías, Juan Manuel Kees, tuvo por formulados los cargos tal como los presentó la fiscalía y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Además, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por ocho meses solicitado por el fiscal jefe Agustín García, quien argumentó peligro de fuga, riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de que el acusado no se someta al proceso.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad, que demuestra desprecio por la vida y un intento desesperado de ocultar el cuerpo”, expresó García.

El juez Kees coincidió, y recordó que el modo en que se perpetró el crimen y el comportamiento posterior del acusado avalan la medida de coerción.

Por la calificación jurídica que enfrenta, la única pena posible para Daniel Roberto Sánchez es la prisión perpetua.