Operativos nocturnos en Cinco Saltos: secuestraron motos, municiones y detuvieron a un conductor

Cuatro motocicletas fueron secuestradas, se incautaron municiones y un conductor fue detenido como resultado de una serie de operativos vehiculares preventivos realizados durante la madrugada del sábado en distintos puntos de Cinco Saltos, a cargo de personal de la Comisaría 7, Tránsito Municipal y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) Zona II.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de cuatro motocicletas por diversas irregularidades. Dos de los rodados fueron retenidos luego de que sus conductores dieran positivo en los controles de alcoholemia, mientras que otra motocicleta fue secuestrada por falta de documentación. En tanto, una motocicleta de alta cilindrada registraba pedido de secuestro vigente, solicitado por la Comisaría 1° de Neuquén.

En este último procedimiento, los dos ocupantes fueron identificados y, tras un cacheo preventivo, el personal policial secuestró municiones calibre 32 y envoltorios con sustancia vegetal, presuntamente estupefaciente, por lo que tomó intervención el Juzgado Federal y la Fiscalía de Cinco Saltos.

Efectivos de la Comisaría 7° y la BMA Zona II participaron de los controles vehiculares en la ciudad. Foto: gentileza.

Evadió un control, embistió a un efectivo y fue detenido

En otro hecho relevante ocurrido durante los operativos, se produjo una persecución policial, cuando el conductor de una motocicleta intentó evadir un control y terminó colisionando a un empleado de la BMA, quien sufrió lesiones de consideración.

Tras el impacto, al motociclista se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo, motivo por el cual se procedió al secuestro del rodado y a la detención del sujeto, por disposición de la Fiscalía de turno. El hombre quedó imputado por los delitos de lesiones graves culposas y atentado y resistencia a la autoridad.