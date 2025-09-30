Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a «Pequeño J» y a su mano derecha en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú. La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Según difundieron medios de Buenos Aires y sitios internacionales, el arresto de «Pequeño J» se produjo poco después de la captura de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en la capital peruana. Con la detención de ambos líderes, la cantidad de acusados bajo custodia en el marco de la investigación se elevó a nueve.

Trascendió que Valverde Victoriano había escapado de Argentina a pie.

La Justicia argentina, en colaboración con las autoridades peruanas, logró la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J«, el narcotraficante de 20 años sindicado como el autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

«Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen», comunicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La también candidata insiste en no nombrar a los asesinatos como femicidio.

Sostuvo que «cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse» y enfatizó: «Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen».

La captura se concretó en Perú, poniendo fin a una intensa búsqueda que incluyó una orden de captura nacional e internacional emitida el viernes por la noche ante el temor de que abandonara la región.

Valverde Victoriano fue arrestado en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, mientras se escondía dentro de un camión a la altura del kilómetro 70 de la ruta.

Las fuerzas de seguridad habían estado rastreando sus movimientos mediante antenas, lo que permitió desplegar un operativo en la ruta para detener el vehículo y descubrirlo oculto. La detención se produjo poco después de que fuera atrapado Matías Agustín Ozorio, su mano derecha.

«Pequeño J» es acusado de haber planeado el triple femicidio y de tender una trampa para atraer a las jóvenes a una casa donde fueron asesinadas. Los investigadores creen que el crimen fue ejecutado como un mensaje mafioso dentro del submundo del narcotráfico.

«Pequeño J» es descrito por los investigadores como un delincuente joven, «extremadamente sanguinario» y carente de límites a la hora de disciplinar a quienes trabajan para él. La investigación apunta a que el hecho incluyó una transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram, donde se mostró la tortura.

En este contexto, la Fiscalía considera el crimen como una demostración de poder mafioso. Para el colectivo Ni Una Menos el caso puso al descubierto que «hay pibas pobres asesinadas» y responsabilizó al Estado por la falta de políticas de protección.

«Pequeño J»: de dónde viene el apodo del acusado por el triple femicidio

El apodo «Pequeño J» se remonta a la historia familiar de Tony Valverde, ya que es hijo de Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en un ajuste de cuentas en Perú en 2018.

Su padre perteneció a la banda delictiva “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, que se originó y operaba en el distrito La Esperanza, de la provincia de Trujillo. El asesinato de Janhzen Valverde en diciembre de 2018 fue, según la policía peruana, una venganza perpetrada por Wilder Lara Chávez, miembro de la banda rival “La Jauría”.

El motivo: vengar la muerte de un integrante de su propia banda que había sido ejecutado meses antes por el grupo de «Los Injertos de Nuevo Jerusalén».

Este contexto de violencia y venganza entre grupos criminales peruanos es el trasfondo que marca el origen y el perfil de «Pequeño J», el joven narco que ahora está a disposición de la Justicia por el triple femicidio en Florencio Varela.

