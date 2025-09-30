Triple femicidio en Florencio Varela: este viernes peritarán los celulares de los siete detenidos

Los investigadores buscan preservar la integridad de la causa mientras avanzan con el análisis de los teléfonos de los acusados.

Los celulares de los siete detenidos por el triple femicidio de jóvenes en Florencio Varela serán peritados este viernes, según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.

El fiscal a cargo de la causa, Adrián Arribas, indicó que «en principio la pericia se llevaría a cabo el viernes», en un paso clave para avanzar en la investigación y determinar posibles vínculos o responsabilidades.

Tras las declaraciones de Sotacuro y su sobrina, quienes fueron trasladados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, el funcionario judicial decretó el secreto de sumario durante 48 horas. Esta medida busca preservar la integridad de la investigación mientras se analizan los datos obtenidos de los teléfonos.

El caso conmociona a la comunidad de Florencio Varela y mantiene en alerta a la justicia bonaerense, que continúa reuniendo pruebas para esclarecer los hechos que terminaron con la vida de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.