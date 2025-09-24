Triple femicidio en La Matanza: «Fue una venganza narco», el ministro de Seguridad bonaerense dio detalles

El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el crimen fue perpetrado por una organización transnacional de narcotráfico.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó este miércoles una conferencia de prensa para dar detalles del triple femicidio de tres jóvenes desaparecidas en La Matanza desde el pasado viernes. Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron hallados sin vida y descuartizados en una vivienda de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

«Convocamos esta conferencia de prensa para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente, sin vida, los cuerpos de las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado», confirmó Alonso, asegurando que la desaparición se había reportado cuando se supo que las jóvenes habían sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

El ministro explicó que las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento al que habían sido invitadas, sin saber que se trataba de una trampa organizada por una banda transnacional de narcotráfico. «Primero que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho», remarcó.

La investigación policial reconstruyó el recorrido de las chicas a través del análisis de sus celulares. La camioneta, que estaba adulterada, pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela, donde finalmente se hallaron los cuerpos enterrados en el jardín de la vivienda alrededor de las 2 o 3 de la mañana del miércoles.

Los peritos identificaron a las víctimas mediante tatuajes, señas particulares y vestimenta. La familia reconoció los cuerpos durante la mañana, según informó el ministro. En el lugar, la policía secuestró pruebas clave y detuvo a cuatro personas, incluido el dueño de la vivienda, quien habría tenido “una responsabilidad muy importante” en los asesinatos. La camioneta utilizada fue encontrada incinerada a pocos metros del lugar.

Alonso destacó que se trató de un crimen premeditado y profesional, con una estrategia para lograr impunidad. Según el funcionario, las jóvenes fueron asesinadas el viernes a última hora y la organización criminal tendría su comando operativo en barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, con puntos de venta en el sur del conurbano.

Sobre el móvil, Alonso indicó que las víctimas podrían haber conocido a integrantes de la banda y haber sido utilizadas para alguna determinación de la organización: «No lo sabemos todavía. Lo tenemos que esclarecer porque esto es reciente«, señaló.

La investigación avanza bajo secreto de sumario, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), con el objetivo de desmantelar la estructura responsable del crimen.