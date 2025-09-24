Video | Crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: cómo fue el último día que fueron vistas y qué hipótesis se investigan

La búsqueda de Brenda del Castillo(20), Morena Verdi(20) y Lara Gutiérrez(15) terminó en tragedia. Las tres chicas que habían desaparecido el viernes pasado fueron halladas muertas este 24 de septiembre. Dos de los cuerpos fueron hallados en una vivienda y el tercero estaba calcinado dentro de una camioneta. El caso es investigado como un triple crimen y ya hay personas detenidas. Recientemente se revelaron imágenes que podrían ser clave para resolver el caso ya que es la última prueba de las chicas con vida.

Chicas desaparecidas en La Matanza: cómo fue el último día que fueron vistas con vida

Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez el 19 de septiembre en la rotonda de La Tablada. Ese día las jóvenes salieron aparentemente, rumbo a una fiesta. La madre de una de las víctimas contó que las tres siempre salían juntas porque trabajan, pero nunca perdían la comunicación con su familia por ello alertaron a las autoridades de forma inmediata y solicitaron ayuda para su búsqueda.

Como parte del rastrillaje, las autoridades llegaron a una cámara de seguridad de la zona que registró a las tres chicas subiendo a una camioneta, Chevrolet Tracker, de color blanco con patente adulterada.

Las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza fueron clave para seguir el rastro del vehículo. Con la colaboración de la Policía de la Ciudad, los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz.

Las tres chicas desaparecidas en La Matanza fueron halladas muertas.

El video revelado muestra el instante exacto en el que las tres chicas, que estaban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta y se suben al asiento trasero. Luego el vehículo se pone en marcha y dobla hacia la derecha hasta salir de la escena.

Los investigadores estiman que el vehículo continuó su trayecto hasta llegar a una casa ubicada en Florencio Varela, lugar donde esta madrugada hallaron los tres cuerpos de las mujeres.

Desde el sitio Infobae informaron que los cuerpos estaban «descuartizados» en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencia Varela, a la arribó la Policía por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona ubicada a más de 30 kilómetros. Poco después del allanamiento, la camioneta rastreada apareció quemada.

Crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: qué hipótesis se investigan

En el domicilio donde estaban los cuerpos se encontró a dos personas que limpiaban y según los manifestados por algunos efectivos, había un fuerte olor a lavandina. Si bien se presume que se intentaba ocultar cualquier rastro de crimen, se pudo detectar manchas de sangre.

Por el caso hay cuatro personas detenidas, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana que fueron encontrados en un hotel alojamiento de la zona. Los investigadores creen que son los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el sitio.

Fuentes policiales adelantaron a Infobae que la nueva hipótesis que se investiga es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las chicas.

Brenda y Morena tenían 20 años, una de ellas era mamá y había dejado a su hija con la abuela. Por su parte Lara tenía solo 15 años.