Triple femicidio en Florencio Varela: confirman que fue transmitido «para un grupo cerrado» en redes sociales

Las tres chicas de La Matanza, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre. Sus cuerpos los encontraron en una vivienda de Florencia Varela. Según confirmó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, el momento en el que se efectuó el triple femicidio fue transmitido en vivo por redes sociales «para un grupo cerrado».

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien además manifestó que se trató de un «hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”, dijo en diálogo con Todo Noticias.

Alonso afirmó que durante la transmisión el líder del grupo dijo: “Esto le pasa al que me roba droga”.

Según detalló, el dato sobre la transmisión habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28.

El ministro Javier Alonso aseguró que las autoridades continúan buscando a todos los involucrados en el crimen. «Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales«, afirmó el funcionario.

También indicó que la búsqueda incluye a la persona que se habría ganado la confianza de las víctimas y las habría llevado hasta la casa de Florencio Varela.

“Llegan engañadas porque creían que iban a participar de un evento”, señaló el ministro, para luego ratificar que se había tratado de un hecho planificado.

Pues, según reveló, ese viernes a la tarde un grupo de hombres pertenecientes a la banda narcocriminal habían llegado a la vivienda y se habrían encargado de cavar los pozos, donde serían depositados los restos de las jóvenes.

Triple femicidio en Florencio Varela: los detalles de la autopsia de los cuerpos de las tres chicas de La Matanza

Los informes forenses, a los que accedió Infobae, indican que las tres jóvenes murieron entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, apenas unas horas después de ser vistas por última vez.

Según las autopsias, los cuerpos de las jóvenes presentaban diversas heridas, cortes y quemaduras. Confirmaron que la mecánica del hecho se extendió durante el tiempo que duró la transmisión del femicidio.

