Buscan a tres chicas desaparecidas en La Matanza: tienen 20 y 15 años, analizan cámaras de seguridad

Desde el viernes 19 de septiembre, la búsqueda de tres jóvenes desaparecidas mantienen en vilo a familias y autoridades de La Matanza en provincia de Buenos Aires.

Tres jóvenes se encuentran desaparecidas, sus nombres son Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Desde el 19 de septiembre, el hecho ha provocado movilizaciones en la zona y una investigación policial que se centra en sus últimos movimientos.

La última vez que las vieron, estaban en la rotonda de una estación de servicio YPF en Ciudad Evita. De acuerdo con el testimonio de sus madres, Brenda del Castillo, madre de un bebé, se encontró con su prima Morena Verri y su amiga Lara Morena Gutiérrez.

Tres chicas desaparecidas en La Matanza: cuál es la línea de investigación

El hecho provocó la movilización de familiares y allegados, que se manifestaron en el lugar con carteles. La angustia se intensificó al confirmarse que los teléfonos celulares de las tres jóvenes permanecen apagados desde ese día.

Según el testimonio de sus familiares, las tres jóvenes salieron de la casa de Morena en Ciudad Evita con el propósito de encontrarse con una persona en la rotonda de Monseñor Bufano y Avenida Crovara.

Paula, la madre de Brenda, relató que iban a ser buscadas en ese lugar y que desde entonces no hubo más contacto. Los investigadores ahora se centran en las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que testigos mencionaron que las jóvenes habrían subido a una camioneta.